Меэлис Паавел: безработица выше 7% - наша новая реальность

Число сокращений растет, а уровень безработицы, превышающий 7%, стал нашей новой реальностью, заявил председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавел.
Представляя накануне подготовленный Кассой по безработице обзор ситуации за уходящий год, Меэлис Паавел отметил, что по сравнению с предыдущим годом число зарегистрированных безработных вновь увеличилось, и уже четвертый год подряд уровень безработицы превышает 7%.
«Уровень безработицы выше семи процентов — это новая реальность», - констатирует Паавел.
Если посмотреть на то, как менялось количество зарегистрированных безработных в течение года, больших скачков и изменений зафиксировано не было, продолжает он.
«В начале года в качестве безработных было зарегистрировано 51,5 тысячи человек, по последним данным их около 52,8 тысяч. Наибольшее число безработных было весной - 54,5 тысячи, а наименьшее - в конце лета - 48 тысяч», - делится подробностями Паавел.
В то же время число украинских военных беженцев среди зарегистрированных безработных стабилизировалось: их сейчас насчитывается порядка 4 тысяч.
По его словам, не произошло больших изменений и в составе безработных.
Среди зарегистрированных безработных женщин немного больше (52%), почти пятая часть безработных - люди в возрасте 55 лет и старше, пятая часть имеет пониженную трудоспособность.
«Можно сказать, что среди безработных меньше всего людей, обладающих определенными приобретенными навыками, которые нужны рынку труда даже в трудные времена, поэтому профессиональное образование - это хороший выбор», - дополняет картину Меэлис Паавел.
Коллективных сокращений в 2023 году было больше, чем в предыдущие пару лет: с января по конец ноября 15% новых безработных были сокращены с последнего места работы (в 2021 и 2022 годах этот показатель составлял 13% и 11% соответственно.
Как отмечает глава Кассы по безработице, наибольшее количество сокращений произошло в обрабатывающей промышленности и оптово-розничной торговле.
С января по конец ноября текущего года о коллективных сокращениях уведомили 129 работодателей, всего коллективные сокращения коснулись около 3700 работников.
Для сравнения: в прошлом году коллективные сокращения провели 112 работодателей, в результате чего работу потеряли 3400 сотрудников, информирует Паавел.
Работу найти все сложней
По данным Кассы по безработице, с января по конец ноября 2023 года на учет в качестве безработных встали 85,3 тысяч человек, при этом работу нашли почти 60 тысяч человек.
Если в прошлом году при посредничестве Кассы по безработице было зарегистрировано рекордное количество вакансий, то в этом году их число значительно сократилось – в среднем до 9 тысяч в месяц, тогда как в 2022 году этот показатель превышал 13 тысяч.
«Количество вакансий достигло уровня, аналогичного 2019 году, то есть, периоду до коронакризиса, но тогда безработных было значительно меньше, чем сейчас», - указывает Меэлис Паавел.
По видам деятельности в этом году количество вакансий сократилось практически по всем направлениям, за исключением инфотехнологий и связи.
Как рассказывает Меэлис Паавел, бюджет Кассы по безработице на 2024 год составит 947,1 млн евро, из которых 318 млн евро будут покрыты за счет средств страхования по безработице.
На пресс-конференции Кассы по безработице также были представлены результаты исследований спроса на рабочую силу – так называемого «барометра трудовой занятости».
Нынешние показания «барометра» говорят о том, что по сравнению с весной в ряде сфер имеется переизбыток рабочей силы, в том числе в строительстве и деревообрабатывающей промышленности.
При этом острая нехватка рабочей силы по-прежнему наблюдается в медицинской сфере (врачи-специалисты и работники по уходу), в образовании (педагоги для людей с особыми потребностями).
Кроме того, по данным Кассы по безработице, одна из самых дефицитных специальностей на сегодня в Эстонии – это психолог.