Меэлис Паавел: безработица выше 7% - наша новая реальность

Представляя накануне подготовленный Кассой по безработице обзор ситуации за уходящий год, Меэлис Паавел отметил, что по сравнению с предыдущим годом число зарегистрированных безработных вновь увеличилось, и уже четвертый год подряд уровень безработицы превышает 7%.

«Уровень безработицы выше семи процентов — это новая реальность», - констатирует Паавел.

Если посмотреть на то, как менялось количество зарегистрированных безработных в течение года, больших скачков и изменений зафиксировано не было, продолжает он.

«В начале года в качестве безработных было зарегистрировано 51,5 тысячи человек, по последним данным их около 52,8 тысяч. Наибольшее число безработных было весной - 54,5 тысячи, а наименьшее - в конце лета - 48 тысяч», - делится подробностями Паавел.

В то же время число украинских военных беженцев среди зарегистрированных безработных стабилизировалось: их сейчас насчитывается порядка 4 тысяч.

По его словам, не произошло больших изменений и в составе безработных.

Среди зарегистрированных безработных женщин немного больше (52%), почти пятая часть безработных - люди в возрасте 55 лет и старше, пятая часть имеет пониженную трудоспособность.

«Можно сказать, что среди безработных меньше всего людей, обладающих определенными приобретенными навыками, которые нужны рынку труда даже в трудные времена, поэтому профессиональное образование - это хороший выбор», - дополняет картину Меэлис Паавел.