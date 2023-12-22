Меэлис Паавель: безработица выше семи процентов - наша новая реальность

Число сокращений растет, а уровень безработицы, превышающий семь процентов, стал нашей новой реальностью, заявил председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавель.
Представляя накануне подготовленный Кассой по безработице обзор ситуации за уходящий год, Меэлис Паавель отметил, что по сравнению с предыдущим годом число зарегистрированных безработных вновь увеличилось, и уже четвертый год подряд уровень безработицы превышает семь процентов.
«Уровень безработицы выше семи процентов — это новая реальность», - констатирует Паавель.
Если посмотреть на то, как менялось количество зарегистрированных безработных в течение года, больших скачков и изменений зафиксировано не было, продолжает он.
«В начале года в качестве безработных было зарегистрировано 51,5 тысячи человек, по последним данным их около 52,8 тысяч. Наибольшее число безработных было весной - 54,5 тысячи, а наименьшее - в конце лета - 48 тысяч», - делится он подробностями.
В то же время число украинских военных беженцев среди зарегистрированных безработных стабилизировалось: их сейчас насчитывается порядка 4 тысяч.
По его словам, не произошло больших изменений и в составе безработных.
Среди зарегистрированных безработных женщин немного больше (52%), почти пятая часть безработных - люди в возрасте 55 лет и старше, пятая часть имеет пониженную трудоспособность.
«Можно сказать, что среди безработных меньше всего людей, обладающих определенными приобретенными навыками, которые нужны рынку труда даже в трудные времена, поэтому профессиональное образование - это хороший выбор», - дополняет картину Меэлис Паавель.
Коллективных сокращений в 2023 году было больше, чем в предыдущие пару лет: с января по конец ноября 15% новых безработных были сокращены с последнего места работы (в 2021 и 2022 годах этот показатель составлял 13% и 11% соответственно.
Как отмечает глава Кассы по безработице, наибольшее количество сокращений произошло в обрабатывающей промышленности и оптово-розничной торговле.
С января по конец ноября текущего года о коллективных сокращениях уведомили 129 работодателей, всего коллективные сокращения коснулись около 3700 работников.
Для сравнения: в прошлом году коллективные сокращения провели 112 работодателей, в результате чего работу потеряли 3400 сотрудников.
Работу найти все сложней
По данным Кассы по безработице, с января по конец ноября 2023 года на учет в качестве безработных встали 85,3 тысяч человек, при этом работу нашли почти 60 тысяч человек.
Если в прошлом году при посредничестве Кассы по безработице было зарегистрировано рекордное количество вакансий, то в этом году их число значительно сократилось – в среднем до 9 тысяч в месяц, тогда как в 2022 году этот показатель превышал 13 тысяч.
«Количество вакансий достигло уровня, аналогичного 2019 году, то есть, периоду до коронакризиса, но тогда безработных было значительно меньше, чем сейчас», - говорит Паавель.
По видам деятельности в этом году количество вакансий сократилось практически по всем направлениям, за исключением инфотехнологий и связи.
Как рассказывает Паавель, бюджет Кассы по безработице на 2024 год составит 947,1 млн евро, из которых 318 млн евро будут покрыты за счет средств страхования по безработице.
На пресс-конференции Кассы по безработице также были представлены результаты исследований спроса на рабочую силу – так называемого «барометра трудовой занятости».
Нынешние показания «барометра» говорят о том, что по сравнению с весной в ряде сфер имеется переизбыток рабочей силы, в том числе в строительстве и деревообрабатывающей промышленности.
При этом острая нехватка рабочей силы по-прежнему наблюдается в медицинской сфере (врачи-специалисты и работники по уходу), в образовании (педагоги для людей с особыми потребностями).
Кроме того, по данным Кассы по безработице, одна из самых дефицитных специальностей на сегодня в Эстонии – это психолог.