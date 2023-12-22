21 декабря в так называемый «Дом Москвы» в центре Риги, который принадлежит правительству российской столицы, пришли силовики. Это вызвало переполох в российском посольстве и угрозы со стороны российского МИД. Объект готовят к передаче в госсобственность Латвии.
Мария Захарова обещает ответ Кремля на «допросы» постояльцев «Дома Москвы» в Риге
Министерство иностранных дел России утверждает, что 21 декабря «представители латвийских спецслужб» ворвались в здание культурно-делового центра «Дом Москвы» в Риге.
«У сотрудников «Дома» отобрали средства связи, проводят допросы. На входе в здание установлен «пост охраны», в помещениях идет опись имущества и компьютерной техники», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Заявление опубликовано и на сайте посольства РФ в Латвии и на сайте МИД РФ.
Захарова напоминает, что Сейм Латвии готовится принять законопроект о передаче «Дома Москвы» в государственную собственность Латвии. Возможное изъятие недвижимости помощника Сергея Лаврова называет «экспроприацией».
«Такое рейдерское вторжение нельзя оценить никак иначе, как акт государственного бандитизма со стороны латвийских властей. Необходимые выводы будут нами сделаны. Ответные шаги последуют», - угрожает Мария Захарова.
Комментариев от МВД Латвии о работе сотрудников правоохранительных органов 21 декабря в Доме Москвы пока не поступало. Никаких сообщений на эту темы на сайте латвийского МВД по состоянию на 10 утра 22 декабря нет. Нет разъяснений и от других силовых структур Латвии.
Ранее Сейм Латвии «концептуально поддержал» законопроект, предусматривающий передачу «Дома Москвы» в собственность государства, сообщает Rus.TVNET.
«По словам авторов - комиссии Сейма по национальной безопасности (КНБ) - законопроект обеспечит прекращение политической активности, угрожающей национальной безопасности Латвии, происходящей под прикрытием культурных мероприятий и образования по интересам в Доме Москвы. Также Дом Москвы перестанет существовать как символ российской политики соотечественников, и таким образом будет предотвращена угроза государственному строю и национальной безопасности Латвии», - передают наши латвийские коллеги аргументацию авторов идеи передачи «Дома Москвы» в государственную собственность.
Право собственности на здание по адресу Marijas iela 7 в Риге принадлежит Департаменту городского имущества города Москвы.
Авторы законопроекта указывают на то, что управление этим объектом осуществляет мэр Москвы Сергей Собянин, который находится под международными санкциями.
«Фактическим же владельцем "Московского центра международного сотрудничества" считается президент России Владимир Путин», - пишет Rus.TVNET.
Предполагается, что здание может быть передано «для оказании помощи Украине и украинцам с учетом того, что у Латвии нет цели обогатиться или получить какую-либо выгоду от этой недвижимости».
Законопроект также предусматривает, что лица, владеющие имуществом, которое находится в «Доме Москвы», обязаны в течение семи дней вывезти его из помещений, а оставшееся после указанного срока имущество «считается бесхозным и передается государству».
Ежегодные расходы государства на содержание этого здания после его передачи в госсобственность Латвии оцениваются в 495 395 евро.
Законопроект появился в Сейме всего неделю назад. В настоящее время Сейм Латвии ушел на каникулы.