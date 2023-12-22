Мария Захарова обещает ответ Кремля на «допросы» постояльцев «Дома Москвы» в Риге

Министерство иностранных дел России утверждает, что 21 декабря «представители латвийских спецслужб» ворвались в здание культурно-делового центра «Дом Москвы» в Риге.

«У сотрудников «Дома» отобрали средства связи, проводят допросы. На входе в здание установлен «пост охраны», в помещениях идет опись имущества и компьютерной техники», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Заявление опубликовано и на сайте посольства РФ в Латвии и на сайте МИД РФ.

Захарова напоминает, что Сейм Латвии готовится принять законопроект о передаче «Дома Москвы» в государственную собственность Латвии. Возможное изъятие недвижимости помощника Сергея Лаврова называет «экспроприацией».

«Такое рейдерское вторжение нельзя оценить никак иначе, как акт государственного бандитизма со стороны латвийских властей. Необходимые выводы будут нами сделаны. Ответные шаги последуют», - угрожает Мария Захарова.

Мария Захарова обещает "ответные шаги" после визита силовиков в "Дом Москвы" в Риге 21 декабря 2023 года. Фото: ZUMAPRESS.com

Комментариев от МВД Латвии о работе сотрудников правоохранительных органов 21 декабря в Доме Москвы пока не поступало. Никаких сообщений на эту темы на сайте латвийского МВД по состоянию на 10 утра 22 декабря нет. Нет разъяснений и от других силовых структур Латвии.

Ранее Сейм Латвии «концептуально поддержал» законопроект, предусматривающий передачу «Дома Москвы» в собственность государства, сообщает Rus.TVNET.