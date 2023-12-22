Полиция объявила в розыск ушедшую из дома попечения 25-летнюю женщину

Маарья покинула дом попечения в Вильянди около 17:00 20 декабря, и с тех пор неизвестно, куда она могла направиться или где остановиться. У нее нет с собой телефона.

Полиция проверила различные адреса в Вильянди, дом матери пропавшей в Колга-Яани и другие места, где она могла проводить время, но до сих пор поиски не увенчались успехом.

У Маарья темные длинные волосы, она была одета в длинную черную куртку, черные брюки и ботинки. При себе у нее был рюкзак светлого цвета с изображением лисы.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о метонахождении Маарьи, позвонить по телефону 112.