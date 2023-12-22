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Полиция: объявленная в 25-летняя женщина нашлась

rus.postimees.ee
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Утром в пятницу полиция обратилась за помощи в установлении местонахождения Маарьи, которая ушла из дома попечения в Вильянди и не вернулась.

Маарья покинула дом попечения в Вильянди около 17:00 20 декабря, и с тех пор о ней ничего неизвестно - куда она могла направиться, где остановиться. У нее не было с собой телефона.

Полиция проверила различные адреса в Вильянди, дом матери пропавшей в Колга-Яани и другие места, где она могла проводить время, но поиски не принесли результатов.

Днем в пятницу, 22 декабря, пресс-служба полиции сообщила, что Маарья сама вернулась в дом попечения и с ней все в порядке.

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