Полиция: объявленная в 25-летняя женщина нашлась

Утром в пятницу полиция обратилась за помощи в установлении местонахождения Маарьи, которая ушла из дома попечения в Вильянди и не вернулась.
Маарья покинула дом попечения в Вильянди около 17:00 20 декабря, и с тех пор о ней ничего неизвестно - куда она могла направиться, где остановиться. У нее не было с собой телефона.
Полиция проверила различные адреса в Вильянди, дом матери пропавшей в Колга-Яани и другие места, где она могла проводить время, но поиски не принесли результатов.
Днем в пятницу, 22 декабря, пресс-служба полиции сообщила, что Маарья сама вернулась в дом попечения и с ней все в порядке.