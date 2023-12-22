Тянак больше не входит в 20 лучших гонщиков престижного рейтинга

В этом году Тянак, занявший четвертое место на чемпионате мира, стал 24-м в рейтинге издания. По сравнению с прошлым годом он опустился на восемь строк.

«Тянак редко чувствовал себя на 100 процентов комфортно в M-Sport за рулем Ford Puma. Но ему все же удалось выиграть два этапа», - написал раллийный журналист Том Ховард.

«Puma не была разработана так успешно, как Hyundai и Toyota при полной заводской поддержке. Танак блеснул в Швеции и Чили. Он выиграл 30 спецучастков и четыре раза поднимался на подиум. Но надежды на титул были потеряны из-за проблем: Мексика (турбо), Сардиния (электроника), Эстония (двигатель), Финляндия (двигатель) и Греция (водяной насос)».

Среди гонщиков следом за Тянаком идут Себастьен Ожье (30-е место), Элфин Эванс (37-е место), Тьерри Невилл (48-е место). На этом этапе Калле Рованперя, второй год подряд завоевывающий титул чемпиона мира, занял самое высокое, четвертое место. Таблицу возглавляет звезда Формулы-1 Макс Ферстаппен.

Рейтинг составлен на основе мнений журналистов Autosport.

«По нашему мнению, эти 50 гонщиков показали выдающиеся результаты в конкретном сезоне», - говорится в описании.