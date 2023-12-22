17 ноября украинцы Эстонии презентовали в Таллинне полноценную украиноязычную радиостанцию DRUZI-FM. Этот, на все сто процентов волонтерский, продукт уже неплохо себя зарекомендовал - о радиостанции заговорили далеко за пределами Эстонии и Украины. Но зачем в странах Балтии украиноязычное СМИ, да еще и круглосуточного вещания? Ответы на эти вопросы в «Украинской студии» Rus.Postimees мы получили от одного из основателей украинского радио DRUZI Владимира Паламара.
Основатель украинской радиостанции в Эстонии: «Радио является частью системы безопасности эстонского государства»
А секретами успеха подобной волонтерской радиостанции поделился сооснователь радиостанции из Украины Тризуб-ФМ Игорь Лукашенко.
Эта радиостанция была организована и начала свою работу еще в 2015 году в зоне боевых действий на Донбассе. Как уверяет сам Игорь Лукашенко, это был своеобразный ответ на агрессивную российскую пропаганду, которая затуманивала мозги жителям востока Украины. Но насколько удачным в итоге оказался проект из Донбасса и что ожидать от украинско-эстонского аналога? Более подробно об этом в тексте и видео.
– Игорь, о радиостанции Тризуб-ФМ я услышал еще где-то в 2015 году, когда был в командировке в зоне боевых действий на Донбассе. Мне показалась интересной ваша радиостанция. Какова цель открытия такой радиостанции?
Игорь Лукашенко (ИЛ): Во-первых, вся территория Украины – это украинцы, и часть страны, оккупированная в 2014 или 2022 годах, – там проживают украинцы. Не все смогли выехать. У кого-то родственники, родители или просто не было возможности. И вот мы пытались дать понять тем людям, что они такие же украинцы, государство про них не забыло, что, как бы ни было сложно, но они такие же, как и мы.
Ну и второе – контрпропаганда, насколько это у нас получалось. В тот момент мобильный интернет не был так развит. Ну и музыка, конечно. В то время как раз появлялось много украинской музыки, это было круто, и почему бы не дать возможность проявить это и в таком формате.
Если нет украинского радиовещания, то люди слушают то, что есть в доступе. При чем как на оккупированных территориях, так и подконтрольных Украине. А пропаганда очень коварна, она развивается, не стоит на месте. У них же, понимаете, «не все однозначно». Человек может попасть на, условно, рок-радио, а тут раз, может появиться выгодная для оккупантов информация. И, как правило, в легком формате, каждый день, в той или иной степени, но это работает. Поэтому это был наш вклад в безопасность, наверное.
– Как известно, российская пропаганда не спит не только на территории Украины, но и Эстонии, как мы уже много раз в этом убеждались. Ну а в Эстонии, как известно многим местным жителям, также открылась волонтерская украинская радиостанция DRUZI-FM. Владимир, у вас, по сути, аналогичные причины были для открытия радиостанции?
Владимир Паламар (ВП): У нас с Игорем очень похоже вышло. Это тоже волонтерский проект, и я также соорганизатор радио DRUZI. Причина появления украиноговорящей радиостанции тут есть своя, и эта причина довольно длинная. Я в Эстонии живу более 35 лет, с момента восстановления независимости Эстонии, и украинцы здесь всегда находились в русском информационном поле. И это впервые в истории Эстонии, когда здесь появилась украиноязычная радиостанция.
– Да что тут говорить, в странах Балтии также. Может, в Финляндии есть, но не уверен.
ВП: Нас слушают в Финляндии, в Литве, Латвии. Недавно я смотрел наш трафик, и было миллион семьсот тысяч слушателей одномоментно. Поэтому да, очень схожая с Игорем у нас история возникновения. Вся наша работа основана на нескольких основных принципах – сохранении языка, культуры, традиций, своей идентичности, но как части большой эстонской культуры, потому что мы живем в Эстонии. И это радио нам дает возможность слушать современную украинскую музыку, музыку войны и, пока у нас формируется сетка вещания, но музыка передает душу Украины, душу тех людей, которые, поставив на паузу свое творчество, с оружием в руках отстаивают независимость своей страны. Это большой подвиг.
– Игорь, а вы изучали популярность радио Тризуб-ФМ? Может, с фронтов солдаты передавали информацию, что слушали вас?
ИЛ: Вначале, когда мы запускали радиостанцию, было совсем небольшое покрытие, исходя из технических условий и начального оборудования. Но обратная связь была, конечно. Первый фидбек был от военных на той территории.
– Вас пытались глушить?
ИЛ: Да, насколько мне известно, нас пытались глушить. Наши передатчики и обстреливали также. Были повреждения оборудования. Но, тем не менее, наша радиостанция пробивалась в Донецк, на оккупированные территории.
– А было ли сопротивления пророссийских сил, когда вы открывали вашу радиостанцию в Таллинне?
ВП: Конечно, было скрытое сопротивление, потому что мы зашли в информационное поле других русскоговорящих медиа. Перед открытием мы делали опросы в Facebook, где получали много нехороших комментариев: зачем вам радио на украинском, учите лучше эстонский. Один комментарий на эстонском мне очень запомнился. Одна женщина написала, что мы, как эстонцы, очень рады, что украинцы часть своей культуры принесут в Эстонию. Эстонцы, когда были в эмиграции во время Второй мировой войны и после нее, также имели свои радиостанции, газеты, и мы ничего не видим в этом плохого. Поэтому мы этим воодушевились, это еще больше зарядило нашу команду волонтеров и радио-добровольцев.
И в Эстонии всегда была монополия русского языка в сфере медиа. Даже украинцы, которые давали интервью о своей жизни, они общались с прессой на русском языке, или в русскоговорящих СМИ. И в таких материалах, конечно, где-то смещался фокус, взгляд на тот или иной вопрос. Были даже ситуации, когда мы обращались к канцлеру права с требованием обратить внимание на предвзятые материалы об украинцах в Эстонии.
– Ну и кто может лучше говорить о проблемах украинцев, как ни сами украинцы?
ВП: Да, конечно, для нас очень важно иметь медиа на своем родном языке. Это важно для диалога наций, интеграции украинцев в эстонское общество, чтобы мы могли ближе узнать друг друга, чтобы нам было уютнее жить в нашей маленькой Эстонии. На наш взгляд, радио в этом очень помогает.
– Игорь, я слышал много ваших эфиров, и всегда было интересно, как вам удавалось так разнообразить эфир?
ИЛ: Во-первых, было большое количество людей, которое присоединилось к этому радио; во-вторых, это мотивация; в-третьих, волонтерское движение, оно же никогда не имеет никаких искусственных ограничений. Если идея нормальная – то это делается, и таким образом формат развивается. В какой-то степени, это свобода, мы просто брали и делали. Мы даже сталкивались с тем, что не всем нравилось, что вот есть такое свободное радио.
– Интересная история у радио Тризуб-ФМ, которое было основано на базе стоматологического кабинета, который был создан для солдат ВСУ, которые не могли выехать в Киев, в Днепр, чтобы полечить зубы. Откуда взялись силы на оба проекта?
ИЛ: Кстати, основатель проекта «Тризуб-Дентал» Игорь Ященко сейчас мобилизовался и находится в вооруженных силах Украины. Но это была, наверное, больше, чем стоматология, это было целое движение единомышленников.
Но вот, в 2015 году я узнал, что есть такое явление, как сепаратистское радио. Сепаратистами мы тогда называли оккупантов. Я предложил создать свое радио. Мы подумали и решили, где это оборудование можно поставить. Изначально там оборудование занимало не так уж много места, и оно в итоге было в спальне у Игоря Ященко, которая одновременно являлась студией. В этой спальне-студии побывало довольно много известных личностей, если поднять эфиры, послушать и посмотреть все это. Да, вот так и получилось, просверлили дырку в стене, протянули кабель, поставили антенну, подключили электричество. Хотя, на самом деле, это было очень непросто.
– Владимир, какие планы у радио DRUZI?
ВП: Я вот слушаю Игоря, и вспоминаю, что у нас начиналось практически также. Наше помещение – это школа выходного дня для украинских детей. Планы у нас - двигаться небольшими шагами, потому что мы понимаем всю ответственность, которая легла на нас. Мы получили много хороших предложений по проектам. Несколько программ уже поступили в разработку.
Я думаю, что мы точно услышим интересные программы об интеграции, культурном обмене, новости, где будет информация о том, что сейчас происходит в Украине и в Эстонии. Чтобы украинцы на своем родном языке получали информацию, что эстонцы делают для тех же украинцев. Будут интересные музыкальные программы. Некоторые их них мы уже потихоньку врезаем в сетку. Будет диалоговая социально-политическая площадка, где бы мы хотели встречаться с местными и украинскими экспертами и политиками.
Подробнее - в видео!