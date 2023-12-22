Основатель украинской радиостанции в Эстонии: «Радио является частью системы безопасности эстонского государства»

ВП: Нас слушают в Финляндии, в Литве, Латвии. Недавно я смотрел наш трафик, и было миллион семьсот тысяч слушателей одномоментно. Поэтому да, очень схожая с Игорем у нас история возникновения. Вся наша работа основана на нескольких основных принципах – сохранении языка, культуры, традиций, своей идентичности, но как части большой эстонской культуры, потому что мы живем в Эстонии. И это радио нам дает возможность слушать современную украинскую музыку, музыку войны и, пока у нас формируется сетка вещания, но музыка передает душу Украины, душу тех людей, которые, поставив на паузу свое творчество, с оружием в руках отстаивают независимость своей страны. Это большой подвиг.

– Игорь, а вы изучали популярность радио Тризуб-ФМ? Может, с фронтов солдаты передавали информацию, что слушали вас?

ИЛ: Вначале, когда мы запускали радиостанцию, было совсем небольшое покрытие, исходя из технических условий и начального оборудования. Но обратная связь была, конечно. Первый фидбек был от военных на той территории.

– Вас пытались глушить?

ИЛ: Да, насколько мне известно, нас пытались глушить. Наши передатчики и обстреливали также. Были повреждения оборудования. Но, тем не менее, наша радиостанция пробивалась в Донецк, на оккупированные территории.

– А было ли сопротивления пророссийских сил, когда вы открывали вашу радиостанцию в Таллинне?