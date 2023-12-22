Эксперт: плохое состояние недвижимости в Ида-Вирумаа может стать угрозой безопасности

Яанус Лаугус сказал, что предприниматели Ида-Вирумаа годами жалуются на сложность привлечения квалифицированной рабочей силы, объясняя это тем, что жилой фонд уже старый и нуждается в ремонте, а молодые люди не представляют своего будущего в хрущевках.

«Во многих поселках и даже городах Ида-Вирумаа за весь период после восстановления независимости не было построено ни одного нового жилого дома, потому что здесь не работает нормальный рынок недвижимости. Без вмешательства государства или самоуправления жизнь в Ида-Вирумаа будет продолжать ухудшаться, что уже является вопросом безопасности – станет сегрегация углубляться или дальнейшее развитие будет более равномерным», – сказал Лаугус.

«Когда до Раквере было построено четырехполосное шоссе, деловая жизнь и жилищное строительство там сразу активизировались. Тянуть уже некуда, сейчас самое время заняться дальнейшим строительством четырёхполосных магистралей и новых, предназначенных для сдачи в аренду жилых домов в Ида-Вирумаа, чтобы в регион могли переехать образованные специалисты. Это в свою очередь стимулирует культурную, экономическую и другие сферы жизни. Таким образом, наконец можно будет избавиться от уже сложившегося образа периферии в более широком смысле», – считает Лаугус.