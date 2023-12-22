Эксперт: плохое состояние недвижимости в Ида-Вирумаа может стать угрозой безопасности

По мнению Яануса Лаугуса, руководителя бюро недвижимости Uus Maa, развитие региона Ида-Вирумаа, население которого составляет 130 000 человек, во многом тормозится тем, что туда не хотят ехать высококлассные специалисты, поскольку нет сравнительно новых жилых помещений.
Яанус Лаугус сказал, что предприниматели Ида-Вирумаа годами жалуются на сложность привлечения квалифицированной рабочей силы, объясняя это тем, что жилой фонд уже старый и нуждается в ремонте, а молодые люди не представляют своего будущего в хрущевках.
«Во многих поселках и даже городах Ида-Вирумаа за весь период после восстановления независимости не было построено ни одного нового жилого дома, потому что здесь не работает нормальный рынок недвижимости. Без вмешательства государства или самоуправления жизнь в Ида-Вирумаа будет продолжать ухудшаться, что уже является вопросом безопасности – станет сегрегация углубляться или дальнейшее развитие будет более равномерным», – сказал Лаугус.
«Когда до Раквере было построено четырехполосное шоссе, деловая жизнь и жилищное строительство там сразу активизировались. Тянуть уже некуда, сейчас самое время заняться дальнейшим строительством четырёхполосных магистралей и новых, предназначенных для сдачи в аренду жилых домов в Ида-Вирумаа, чтобы в регион могли переехать образованные специалисты. Это в свою очередь стимулирует культурную, экономическую и другие сферы жизни. Таким образом, наконец можно будет избавиться от уже сложившегося образа периферии в более широком смысле», – считает Лаугус.
«Однако, пока перспективы остаются неясными. В этом столетии в Нарве не было построено ни одной новой квартиры. К сожалению, недавно город отказался от планов строительства одного предназначенного для сдачи в аренду жилого дома, вместо него будет построен банный центр, а еще, город попытается найти деньги на ремонт местной церкви. К 2026 году на границе Йыхви и Кохтла-Ярве должны быть построены два таких дома, но это очень мало для уезда с населением 130 000 человек, но, к сожалению, ничего большего, похоже, ожидать не приходится», — добавил Лаугус.
«В каком-то смысле, Ида-Вирумаа сейчас напоминает распахнувшего клюв птенца, которому прищемили хвост. Нормальный рынок недвижимости не работает, потому что хорошо оплачиваемых рабочих мест мало, и специалистам негде жить, при этом верно и обратное. В настоящее время предприниматели не решаются строить там новые квартиры для продажи или сдачи в аренду, а старая и амортизированная недвижимость стоит в разы дешевле. В ноябре, например, медианная цена квадратного метра квартиры в Нарве составляла 551 евро, и с ней трудно конкурировать», – сказал Лаугус.
«Ида-Вирумаа необходимо комплексное решение и видение государства – что будет с регионом. На данный момент неясно, какие отрасли и рабочие места сохранятся. Даже новые инвестиции – например, завод по производству масла, – легко могут быть приостановлены. Концепция зеленого поворота прекрасна на бумаге, но ей необходим и практический подход, чтобы знать, что ждёт людей сегодня и завтра», – добавил Лаугус.