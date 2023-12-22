По словам выжившего во время стрельбы в Праге, злоумышленник ходил из аудитории в аудиторию

Выжившие в произошедшей вчера стрельбе в здании Карлова университета в Праге, в которой погибли 15 человек и получили ранения 25, рассказали, что помещения здания были залиты кровью, а они спаслись потому, что заперли дверь аудитории и забаррикадировали ее мебелью.