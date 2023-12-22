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По словам выжившего во время стрельбы в Праге, злоумышленник ходил из аудитории в аудиторию

rus.postimees.ee
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Полиция у здания университета в Праге.
Полиция у здания университета в Праге. Фото: David W Cerny

Выжившие в произошедшей вчера стрельбе в здании Карлова университета в Праге, в которой погибли 15 человек и получили ранения 25, рассказали, что помещения здания были залиты кровью, а они спаслись потому, что заперли дверь аудитории и забаррикадировали ее мебелью.

Правительство Чехии объявило национальный траур в связи со вчерашней стрельбой в Карловом университете. Флаги на зданиях в Чешской Республике сегодня будут приспущены, а в полдень общественность будет призвана соблюдать минуту молчания. Уже вчера вечером люди зажгли свечи и оставили цветы у места трагического события.

Вчера стрелок открыл огонь в коридорах и учебных аудиториях здания философского факультета Карлова университета на площади Яна Палаха, а затем и с балкона здания.

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