Успеть в последний момент: как будут работать магазины в праздники

В торговой сети Selver только один магазин (Sepapaja Selver) будет закрыт все праздники (с 24 по 26 декабря, 31 декабря и 1 января). Остальные магазины 24 декабря будут открыты с 9.00 до 19.00 (исключение - Saare Selver, который будет открыт с 08.00), 25 декабря и 26 декабря с 10.00 до 22.00 (исключения - Jõgeva, Põltsamaa, Valga и Põlva Selver, которые закроются в 21.00), 31 декабря с 9.00 до 20.00 (исключение - Saare Selver, который откроется в 8.00) и 1 января с 12.00 до 22.00 (исключения - Jõgeva, Põltsamaa, Valga и Põlva Selver, которые закроются в 21.00).

Работники магазина Selver. Фото: Mihkel Maripuu

Магазины торговой сети Lidl будут открыты все праздники, за исключением первого дня Нового года. Так, 24 декабря все магазины будут работать с 8.00 до 19.00; 25 декабря магазины откроются на час позже, то есть будут работать с 9.00 до 22.00; а 26 декабря будут работать в обычном режиме с 8.00 до 22.00.

31 декабря магазины Lidl будут открыты с 8.00 до 20.00, а 1 января будут закрыты все магазины. Таким образом Lidl решил дать своим работникам возможность отдохнуть в Новый год.

Магазин Lidl. Фото: Margus Ansu