Успеть в последний момент: как будут работать магазины в праздники

Впереди жителей Эстонии ждут длинные выходные в связи с Рождеством, а через неделю наступит и Новый год. Rus.Postimees узнал, как в предстоящие праздники будут работать магазины и где жители нашей страны смогут в последний момент докупить необходимые на праздничный стол продукты.
В торговой сети Selver только один магазин (Sepapaja Selver) будет закрыт все праздники (с 24 по 26 декабря, 31 декабря и 1 января). Остальные магазины 24 декабря будут открыты с 9.00 до 19.00 (исключение - Saare Selver, который будет открыт с 08.00), 25 декабря и 26 декабря с 10.00 до 22.00 (исключения - Jõgeva, Põltsamaa, Valga и Põlva Selver, которые закроются в 21.00), 31 декабря с 9.00 до 20.00 (исключение - Saare Selver, который откроется в 8.00) и 1 января с 12.00 до 22.00 (исключения - Jõgeva, Põltsamaa, Valga и Põlva Selver, которые закроются в 21.00).
Магазины торговой сети Lidl будут открыты все праздники, за исключением первого дня Нового года. Так, 24 декабря все магазины будут работать с 8.00 до 19.00; 25 декабря магазины откроются на час позже, то есть будут работать с 9.00 до 22.00; а 26 декабря будут работать в обычном режиме с 8.00 до 22.00.
31 декабря магазины Lidl будут открыты с 8.00 до 20.00, а 1 января будут закрыты все магазины. Таким образом Lidl решил дать своим работникам возможность отдохнуть в Новый год.
Магазины Maxima будут открыты все праздничные дни, но часы работы будут сокращены. Так, 24 декабря почти все магазины будут работать с 8.00 до 20.00. Исключением станут магазины в Эльва и Нарва-Йыэсуу (с 9.00 до 20.00), а также магазин на Тартуском шоссе в Таллинне (с 7.00 до 20.00). До девяти вечера будут открыты только три магазина: два круглосуточных магазина в Таллинне (на Эхитаяте-теэ и Линнамяэ-теэ) и один магазин в Нарве (На Креэнхольми, 52/54).
25 декабря почти все магазины будут работать с 10.00 до 22.00. Исключениями станут: магазины в Нарва-Йыэсуу и Ряпина - до 21.00; два магазина в Маарду (оба на улице Кеэмикуте), один магазин в Нарве (на улице Креэнхольми, 52/54), пять магазинов в Таллинне (на Лаагна-теэ, Паэпарги, Смуули, Вильде-теэ, Ыйсмяэ-теэ, 46) - до 23.00. Магазины на Эхитаяте-теэ и Линнамяэ-теэ в Таллинне откроются в 10 утра 25 декабря и вернутся к круглосуточному режиму работы до 31 декабря.
26 декабря почти все магазины будут открыты с 8.00 до 22.00. Но и тут не обойдется без исключений: один магазина в Маарду (на улице Кеэмикуте, 2), один магазин в Нарве (на улице Креэнхольми, 52/54) и шесть магазинов в Таллинне (на Лаагна-теэ, Мадала,5а/Туулемаа,20, Паэпарги, Смуули, Вильде-теэ, Ыйсмяэ-теэ) будут открыты до 23.00, магазин в Нарва-Йыэсуу - до 21.00.
31 декабря почти все магазины будут открыты с 8.00 до 20.00. Исключения: магазин в Пярну до 21.00, четыре магазина в Таллинне (два круглосуточных и два на улицах Мадала,5а/Туулемаа,20 и Смуули), два магазина в Тарту (на улицах Калда,32 и Калда-теэ, 15), один магазин в Нарве (на улице Креэнхольми, 52/54) до 22.00.
1 января большинство магазинов будут работать с 12.00 до 22.00. Исключения: магазины в Нарва-Йыэсуу и Ряпина до 21.00, один магазин в Маарду (Кеэмикуте, 2), один магазин в Нарве (Креэнхольми, 52/54), пять магазинов в Таллинне (на Лаагна-теэ, Паэпарги, Смуули, Вильде-теэ, Ыйсмяэ-теэ, 46) до 23.00. Два таллиннских круглосуточных магазина откроются 31 декабря в 12.00 и вернутся к привычному режиму работы.
Торговая сеть Rimi сообщила, что 24 декабря их магазины закроются в 19.00, 25 декабря будут работать с 10.00 до 20.00, 26 декабря с 10.00 до 22.00, 31 декабря магазины откроются по привычному графику, а закроются в 20.00 или 21.00, а 1 января магазины откроются в 12.00, а закроются в 20.00 или в 21.00. Точное время закрытия конкретного магазина можно посмотреть на официальном сайте Rimi.
Некоторые магазины Prisma, несмотря на праздники, будут работать круглосуточно. 23 декабря все гипермаркеты и Vanalinna Prisma будут открыты 24/7 (в том числе и в ночь на 24 декабря); Tiskre, Maardu, Roo и Rapla Prisma открыты в обычном режиме.
24 декабря Lasnamäe, Sikupilli, Mustamäe, Vanalinna и Sõbra Prisma открыты 24/7; Rocca al Mare, Annelinna, Kristiine и Rapla Prisma будут открыты с 8.00 до 21.00; Narva Prisma с 7.00 до 00.00; Tiskre, Maardu и Roo Prisma с 7.00 до 21.00.
31 декабря Lasnamäe, Sikupilli, Mustamäe, Vanalinna, Sõbra и Narva Prisma будут открыты до 23.00; Rocca al Mare, Annelinna, Kristiine и Rapla Prisma с 8.00 до 23.00; Tiskre, Maardu и Roo Prisma с 7.00 до 23.00. 1 января все магазины Prisma будут открыты с 10.00 и будут закрыты в обычное для них время.
У магазинов Coop нет единого графика работы в праздничные дни и применяется индивидуальный подход, поэтому проверить, как будет работать интересующий вас магазин можно на официальном сайте торговой сети (надо выбрать карту с расположением всех магазинов, ввести адрес нужного вам магазина и открыть подробную информацию).
Большинство магазинов Grossi 24 декабря будут открыты с 8.00 или 9.00 до 21.00, 25 и 26 декабря с 9.00 или 10.00 до 21.00 или 22.00, 31 декабря с 8.00 или 9.00 до 21.00 или 22.00, а 1 января с 10.00 или 11.00 до 21.00 или 22.00. В этом случае также применяется индивидуальных подход, поэтому точную работу нужного вам магазина лучше уточнить на официальном сайте в разделе «Магазины».