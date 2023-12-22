«Пейте меньше». Глава МВД Эстонии обратился к жителям Республики накануне Рождества

Лаури Ляэнеметс призывает жителей Эстонии ограничить себя в потреблении алкогольных напитков во время рождественских выходных. Тем, кто не может на это пойти, глава МВД подсказал пить побольше воды.
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс накануне Рождества напомнил о печальном спутнике праздников - домашнем насилии, которое часто связано с увеличением потребления алкоголя.
«Грустная сторона Рождества в том, что в домах Эстонии Рождество не всегда означает безопасно проведенное время. Иногда это превращается в домашнюю войну. В некоторых домах открываются бутылки, употребляют в больших количествах, начинаются проблемы и решаются они кулаками», - сказал Ляэнеметс на пресс-конференции.
Именно в праздничные дни МВД фиксирует резкий рост домашнего насилия.
«Если полиция получает вызовы на случаи насилия в среднем 30-40 раз в сутки, то в праздники это количество практически удваивается. И утраивается в Новый год. Из года в год статистика, конечно, улучшается. Но будем честными, Рождество и Новый год, особенно для молодежи, не должно быть временем, когда нельзя побыть с семьей. Это должно быть время, когда ты со своей семьей чувствуешь себя безопасно, а не прячешь слезы, пока отец устраивает разные сцены. К сожалению, это во многом связано с мужчинами. И это насилие в основном идет от мужчин», - констатирует глава МВД.
Лаури Ляэнеметс напомнил, что сразу несколько министерств Эстонии объединяют усилия для борьбы с домашним насилием.
«Если ты видишь соседа или знакомого в беде, дай знать. Если сомневаешься, все равно мы советуем позвонить. Это может спасти чье-то здоровье, или даже жизнь. Никто не должен чувствовать себя беззащитным, особенно у себя дома. Для этого есть телефон центра тревоги 112 и телефон помощи жертвам 116 006. Насилие - это проблема, где Эстония в Европе, на самом деле, продолжает вызывать беспокойство. Лучше превентивная работа. И сегодня тот день, когда мы подписываем с Министерством юстиции, Министерством образования и науки и Министерством социальных дел план действий в отношении домашнего насилия. Там есть несколько новых видов деятельности для решения этой проблемы», - сказал Ляэнеметс.
«Так что советую всем, упрощенно говоря, пейте меньше», - улыбнулся в конце своего выступления глава МВД Эстонии.
Вместе с тем Лаури Ляэнеметс подсказал лайфхак тем, кто не сможет остаться без спиртного на грядущих праздниках.
«Если пьете, то употребляйте воду так же. Подумайте о детях. Если кто-то что-то заметит, сообщайте. Конечно, люди пьют. Но, все-таки, пейте чуть меньше, особенно если у кого то есть проблемы с этим», - обратился Ляэнеметс к жителям Республики.
Трансляция обращения министра сопровождалась сурдопереводом, где жестовая переводчица весьма наглядно передавала слова Ляэнеметса для тех, кто имеет проблемы со слухом.
24, 25 и 26 декабря – официальные выходные дни в Эстонии.
По самым скромным оценкам, алкоголь является причиной шести процентов всех смертей от рака в Европейском союзе. В абсолютном выражении это составляет около 85 000 смертей в год. Если рассматривать распределение по странам ЕС, то на долю Эстонии приходится порядка 250–300 смертей. Практически ежедневно от рака, связанного с употреблением алкоголя, умирает один человек – это крайне печальная статистика, учитывая, что многие из этих смертей можно было предотвратить, писал в своей колонке на Postimees онколог Вахур Валвере.