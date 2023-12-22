Совместная компания разводящихся Ильвесов в прошлом году принесла прибыль в четверть миллиона

Согласно регистру предприятий, Ilves Consulting Group OÜ в 2022 году заработала 314 473 евро выручки от продаж и 246 079 евро чистой прибыли. Ильвесы оба входят в состав членов правления и указаны как единственные бенефициарные владельцы.

Основной деятельностью компании, зарегистрированной в 2016 году, является консультирование. Компания получала доход как в Западной Европе, так и во всем мире, но в Эстонии она не заработала ни одного евро. Наибольшая сумма, более 46 тысяч евро, была выплачена компании в Великобритании. В Омане оборот компании составил более 29 тысяч евро, а в Сингапуре и США - более 15 тысяч евро.