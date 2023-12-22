Иева Ильвес, которая вчера объявила о разводе, вместе с экс-президентом Тоомасом-Хендриком Ильвесом владеет консалтинговой компанией, прибыль которой в прошлом году составила более 246 000 евро.
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Совместная компания разводящихся Ильвесов в прошлом году принесла прибыль в четверть миллиона
Согласно регистру предприятий, Ilves Consulting Group OÜ в 2022 году заработала 314 473 евро выручки от продаж и 246 079 евро чистой прибыли. Ильвесы оба входят в состав членов правления и указаны как единственные бенефициарные владельцы.