M-Sport наконец озвучил состав команды на предстоящий сезон

За рулем гибридного Ford Puma весь сезон будут ездить Адриен Фурмо (28 лет) и Грегуар Мюнстер (24 года).

Фурмо является частью системы M-Sport с 2019 года. Два сезона спустя он дебютировал на машине в ралли WRC. У француза также есть приличный опыт работы на гибридных автомобилях: в прошлом сезоне он один раз выступал на Puma, а в прошлом году выполнил десять стартов.

«Я счастлив, что смогу вернуться на Rally1 в 2024 году. Это была главная цель прошлого сезона, — сказал Фумо. - Мне понравилось развитие Fiesta Rally2 в 2023 году. Я думаю, это также поможет и работе с машиной Rally1. Это будет очень интересный сезон, особенно благодаря новому регламенту и системе начисления очков».

Мюнстер является новичком с точки зрения конкуренции. Его дебют на Rally1 был в конце сентября этого года в Чили. Несколько недель спустя бельгиец принимал участие в ралли по дорогам Центральной Европы.

«Участие в WRC2 на протяжении почти полного сезона (2023 года) было очень позитивным. Впервые мне удалось вблизи увидеть, что происходит в WRC, и набрать километры. Два старта с Puma подготовили меня к 2024 году», — сказал Мюнстер.

«Я с нетерпением жду старта Монте-Карло. Цель - добиться хороших результатов и улучшать темп с каждым ралли. Я постараюсь избегать ошибок и набраться опыта».

Новый сезон стартует 25 января в Монте-Карло.