Цена на строительную древесину может снова вырасти в новом году

Таук добавил, что из-за снижения объемов строительства в стране и особенно в Скандинавии цена на древесину почти на 50 процентов дешевле, чем год назад.

«Цена на древесину в течение года двигалась в противоположном общей инфляции направлении, и падение замедлилось летом. Если последние полгода на рынке был явный переизбыток древесины, то сейчас объемы производства сократились и похоже, что цена снова начнет расти», - сказал Таук.

В настоящее время производители древесины прогнозируют изменение цен на 5-10 процентов в первом квартале, но в ближайшие шесть месяцев существенного повышения все-таки не ожидается. Цены на строительные материалы общего назначения также упали в прошлом году, и, по словам Таука, нет никаких признаков значительного роста цен в этом секторе.

Самое благоприятное время для строительства

По словам руководителя Puumarket, крупные производители материалов сохранят свои заводы открытыми, объемы будут корректироваться в зависимости от спроса, ожидается новый цикл экономического роста.

«На строительном рынке идет острая ценовая борьба, спрос упал, поэтому сейчас самое благоприятное время для строительства за последние годы. Доступность и цены на материалы хорошие, рабочую силу сейчас легче найти. По этой же причине осенью мы начали реконструкцию нашего офиса продаж в Мяннику», - рассказал Таук.

«По прогнозам банков, в следующем году Euribor должен упасть до 2,5-3 процентов. Согласно наших подсчетам, вместе со снижением Euribor и восстановлением потребительского доверия объемы строительства и спрос начнут расти с середины следующего года», - добавил Таук.