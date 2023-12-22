Аферисты уже стучат в вашу дверь: людей предупреждают об очередной схеме обмана

Некоммерческая организация Pesaleidja, которая уже более десяти лет помогает бездомным и подвергшимся жестокому обращению животным, недавно получила информацию, что в Какумяэ молодой человек, говорящий на английском языке, собирает деньги для приюта Pesaleidja. Он также предлагает на продажу игральные карты.

Читатель Rus.Postimees рассказал, что вчера, 21 декабря, в Тискре (рядом с Какумяэ) к нему в дверь постучался русскоязычный молодой человек. «Ему до 25 лет. Сказал: "Tere! Я Дима. Мы животным помогаем". Каким-то блокнотом с котиками и собачками тряс», - рассказал он. Читатель понял, что речь идет о мошеннике, поэтому аферист ушел от него с пустыми руками.

«Это не работник и не доброволец Pesaleidja, пожалуйста, сообщайте о подобных деятелях в полицию. Это мошенничество», - подчеркнули в Pesaleidja.

В некоммерческой организации заверили, что они не ходят от двери к двери, чтобы собирать пожертвования в рамках какого-либо проекта.

Новая сказка на старый лад

Стоит отметить, что такая схема обмана совсем не нова для Эстонии. Ранее по аналогичной схеме в торговых центрах и на улицах люди собирали пожертвования для слепых и глухих Эстонии. Представители Эстонского общества слепых заверяли, что они подобных кампаний на улицах не проводят.

Обычно у мошенников есть папки и бумаги с именами, подписями и суммами людей, которые ранее сделали пожертвование.

Полиция неоднократно призывала десять раз подумать прежде, чем делать пожертвования на улице. Сбор пожертвований наличными во многом является разновидностью мошенничества, поскольку сделавший пожертвование не может знать, куда пойдут его деньги.

Потом и полиции очень трудно установить, что пожертвование вообще было сделано. Поэтому стражи порядка рекомендуют делать пожертвования банковским переводом и всегда заранее убедиться, что деньги поступят в нужную организацию. Все реквизиты организаций, которые помогают людям или животным, можно найти на их официальных сайтах.