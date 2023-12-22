Кто стучится в вашу дверь? Студенческая инициатива стала причиной недоразумения

Некоммерческая организация Pesaleidja, которая уже более десяти лет помогает бездомным и подвергшимся жестокому обращению животным, недавно получила информацию, что в Какумяэ молодой человек, говорящий на английском языке, собирает деньги для приюта Pesaleidja. Он также предлагает на продажу игральные карты.

Читатель Rus.Postimees рассказал, что вчера, 21 декабря, в Тискре (рядом с Какумяэ) к нему в дверь постучался русскоязычный молодой человек. «Ему до 25 лет. Сказал: "Tere! Я Дима. Мы животным помогаем". Каким-то блокнотом с котиками и собачками тряс», - рассказал он.

В Pesaleidja подтвердили, что это не их работник или доброволец. В некоммерческой организации заверили, что они не ходят от двери к двери, чтобы собирать пожертвования в рамках какого-либо проекта. Но и мошенниками эти ребята все-таки не являются.

Руководитель проекта Schmart Cards Яана Шмидт заверила Rus.Postimees, что эта инициатива действительно проводится в благородных целях.

«Мы активно участвуем в благотворительных мероприятиях, о чем есть доказательства. Вчера мы пожертвовали 240 евро Pesaleidja и они знают о наших хороших намерениях, - сообщила она. - Наша ошибка была в том, что мы не предупредили заранее о проекте, мы просто хотели сделать доброе дело и сюрприз для приюта».

Организация прислала доказательство, что часть денег действительно была переведена в приют. Фото: Яана Шмидт

Поскольку случаев мошенничества много, а полиция неоднократно призывала десять раз подумать, прежде чем делать пожертвования на улице (сбор пожертвований наличными часто является разновидностью мошенничества, поскольку сделавший пожертвование не может знать, куда пойдут его деньги) всем желающим проводить благотворительные кампании следует заранее связаться с выбранной НКО перед началом сбора пожертвований, чтобы избежать подобных недоразумений.

Шмидт заверила, что теперь перед проведением благотворительных кампаний они обязательно будут заранее связываться с организациями, которым они хотят помочь.

Также отметим, что никто не обязан покупать какую-либо продукцию в благотворительных целях, а при желании может сделать пожертвование напрямую: все реквизиты организаций, которые помогают людям или животным, можно найти на их официальных сайтах.