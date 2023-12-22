«Яхты, люксовые машины и горы денег»: эстонца, изображавшего криптомиллионера, втянули в мошенническую схему

«Позвольте представиться. Я живу в Дубае и являюсь собственником большой фирмы. Уже несколько лет я занимаюсь криптовалютой. Призываю последовать моему примеру», – именно так представляется главный герой свежего ролика на YouТube и в Tik-Tok. Аналогичная информация распространяется о нем в Instagram, Facebook и Telegram. Только все это на самом деле неправда...