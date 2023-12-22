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«Яхты, люксовые машины и горы денег»: эстонца, изображавшего криптомиллионера, втянули в мошенническую схему

Kuuuurija
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Стивен.
Стивен. Фото: Pilt videost

Молодой человек 23 лет от роду из Эстонии думал, что его наняло международное модельное агентство для съемок рекламного ролика в Дубае, где он разъезжал на Lamborghini, летал на вертолете и веселился на яхте. Но позже выяснилось, что его использовали в международной афере.

 «Позвольте представиться. Я живу в Дубае и являюсь собственником большой фирмы. Уже несколько лет я занимаюсь криптовалютой. Призываю последовать моему примеру», – именно так представляется главный герой свежего ролика на YouТube и в Tik-Tok. Аналогичная информация распространяется о нем в Instagram, Facebook и Telegram. Только все это на самом деле неправда...

Юноша, который представился Стивеном, работает графическим дизайнером. «Я получаю меньше средней зарплаты по стране», – говорит он.

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