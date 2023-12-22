Эстонская сборная поляков не тревожит, тогда как другие соперники вызывают опасения

У нашей сборной имеется минимальный шанс, поскольку в прошлом году команда победила в группе D Лиги наций. Для того, чтобы получить возможность сыграть на чемпионате Европы летом будущего года, эстонцам нужно победить поляков, а затем Уэльс или Финляндию.

Накануне была опубликована обновленная рейтинговая таблица. Эстония занимает 122-ю строчку, то есть находится ниже всех среди перечисленных команд. На основании рейтингов выводы сделали и некоторые польские СМИ.

«Польша – фаворит плей-офф чемпионата Европы? Такой рейтинг включает красный свет», — так озаглавила свою статью крупнейшая польская ежедневная газета «Факт».

«Глядя на рейтинг ФИФА, у красно-белых не должно возникнуть проблем с первым соперником. Команда Томаса Хэберли в данный момент занимает 122-е место», — говорится во вводке.

«Но все станет интереснее, когда мы посмотрим на потенциального другого соперника. Судя по всему, с Финляндией тоже все должно быть ясно, команда Маркку Канервы на 59-м месте. Но Уэльс уже на две позиции выше Польши».

И действительно, Уэльс в рейтинге 29-й, Польша 31-й.

В то же время журналист «Факта» Петр Войчик замечает, что это всего лишь статистика, которая не имеет значения на поле.

Эстония будет играть с Польшей 21 марта. Победитель матча через пять дней отправится в Кардифф или Хельсинки, где будет разыгрываться путевка на чемпионат Европы.