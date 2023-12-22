Пт, 22.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Генпрокуратура Украины вызвала информатора по делу Slava Ukraini дать показания

Лоора-Элизабет Ломп
Copy
Александр Чернов в окружном суде. 21 июня 2023 года.
Александр Чернов в окружном суде. 21 июня 2023 года. Фото: Oleksandr Katšura

Генпрокуратура Украины вызвала дать показания в пятницу в Киеве Александра Чернова, который выявил возможные нарушения в деятельности НКО Slava Ukraini, против которого в Украине возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном обращении с боеприпасами и оружием. Слушание по делу Чернова должно было состояться в пятницу, пишет ERR.

«Сегодня Чернова вызвали в Киев в Генеральную прокуратуру Украины, в связи с чем очередное заседание суда по его делу было перенесено», - сообщил член совета Slava Ukraini Ильмар Рааг.

Он признал, что на данный момент детали этой новости до конца не ясны. «Несомненно то, что сейчас в деле происходят некоторые изменения», - добавил Рааг.

«Если в какой-то момент было ощущение, что процедура по делу Slava Ukraini с украинской стороны продвигалась несколько медленно, то сейчас снова видно, что что-то происходит», - сказал Рааг.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх