Генпрокуратура Украины вызвала информатора по делу Slava Ukraini дать показания

Генпрокуратура Украины вызвала дать показания в пятницу в Киеве Александра Чернова, который выявил возможные нарушения в деятельности НКО Slava Ukraini, против которого в Украине возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном обращении с боеприпасами и оружием. Слушание по делу Чернова должно было состояться в пятницу, пишет ERR.
«Сегодня Чернова вызвали в Киев в Генеральную прокуратуру Украины, в связи с чем очередное заседание суда по его делу было перенесено», - сообщил член совета Slava Ukraini Ильмар Рааг.
Он признал, что на данный момент детали этой новости до конца не ясны. «Несомненно то, что сейчас в деле происходят некоторые изменения», - добавил Рааг.
«Если в какой-то момент было ощущение, что процедура по делу Slava Ukraini с украинской стороны продвигалась несколько медленно, то сейчас снова видно, что что-то происходит», - сказал Рааг.