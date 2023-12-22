Генпрокуратура Украины вызвала информатора по делу Slava Ukraini дать показания

Генпрокуратура Украины вызвала дать показания в пятницу в Киеве Александра Чернова, который выявил возможные нарушения в деятельности НКО Slava Ukraini, против которого в Украине возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном обращении с боеприпасами и оружием. Слушание по делу Чернова должно было состояться в пятницу, пишет ERR.