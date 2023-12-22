Борис Акунин: Россия на пути к тоталитаризму

Находящийся в изгнании российский автор бестселлеров Борис Акунин, которого российские власти недавно объявили террористом после возбуждения против него уголовного дела, выразил опасения, что этот шаг знаменует собой новую веху в истории России при Владимире Путине.
«Режим Путина явно решил сделать новый очень важный шаг на пути от полицейско-автократического государства к тоталитарному государству, - заявил Акунин в видеоинтервью агентству AFP. - Расширить репрессии в литературной сфере в такой литературно-ориентированной стране, как Россия, - это большой шаг».