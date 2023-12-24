«Прячется в кустах и заглядывает в окна»: жильцы новостроек встревожены поведением незнакомца

По словам Анастасии, их семья довольно долго искала новое жилье в Таллинне, но потом случайно она оказалась в гостях у приятельницы, которая уже какое-то время жила в расположившемся на границе столицы районе Tiskreoja.

«Подкупило расположение, свежий воздух, возможности для занятия спортом, низкоэтажная застройка и многое другое. В общем, не долго думая, купили мы в этом районе квартиру. Специально выбирали первый этаж, так как всегда мечтали проводить теплые вечера на террасе, - рассказывает она. – Но не успели мы насладиться жизнью на новом месте, как все омрачил инцидент, от которого меня по сей день трясет».