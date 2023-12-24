«Мы-то думали, что переедем в новый и красивый жилой район, где удастся насладиться жизнью в полной мере, но буквально с первых же дней мы вынуждены почти постоянно жить с закрытыми шторами, так как наши дома облюбовал какой-то извращенец. От обращений в полицию особого толку нет», – пожаловалась читательница Rus.Postimees Анастасия (настоящее имя редакции известно – прим. ред.), которая осенью этого года приобрела новую квартиру в жилом районе Tiskreoja.
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«Прячется в кустах и заглядывает в окна»: жильцы новостроек встревожены поведением незнакомца
По словам Анастасии, их семья довольно долго искала новое жилье в Таллинне, но потом случайно она оказалась в гостях у приятельницы, которая уже какое-то время жила в расположившемся на границе столицы районе Tiskreoja.