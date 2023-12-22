Зачем Эстонии журналистика на русском языке? Почему государство финансово поддерживает даже частные медиадома, работающие для русскоговорящей аудитории? Говорят ли политики и должностные лица в Эстонии с журналистами на русском языке? На эти вопросы в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET «Кто вам платит?» ответил главный редактор изданий Postimees на русском языке Сергей Метлев.
Русскоязычные СМИ в Эстонии и Латвии: одних поддерживают, а других откровенно игнорируют
По мнению Сергея Метлева, сегодня русскоязычные СМИ Эстонии было бы правильнее называть «эстонская журналистика на русском языке». Он отметил, что еще 15-20 лет назад это было «сегментированное информационное поле на русском языке», когда некоторые редакции считали, что их задача номер один – представительство русскоязычного сообщества.
Но со временем это изменилось, рынок продиктовал новую игру. Русскоязычные редакции, которые смогли выжить, приземлились под крупными эстонскими медиадомами, став, по сути, русскоязычными редакциями, у которых есть материнская эстонская редакция. Вследствие этой эволюции эстонская журналистика на русском языке с четкими ценностными ориентирами сегодня не находится в центре конфликтных дискуссий, пояснил глава Rus.Postimees.
Зачем Эстонии журналистика на русском языке? Сергей Метлев видит в ней потребность со стороны как населения, так и государства.
«Мы не знаем очень точно, но понимаем, что примерно половина жителей Эстонии, для которых родной язык русский, не смогут по определению читать сложные тексты или потреблять сложные подкасты, видеоконтент на эстонском языке в силу невладения эстонским языком на таком уровне, – говорит он. – Это уже десятки и десятки тысяч человек. И, разумеется, если мы не будем предлагать им возможность ежедневно находиться в эстонском общественном дискурсе, в одной системе координат с эстонцами, мы просто, по сути, исключим эту половину русскоязычных из эстонского общества (...) Наше ощущение, внутриредакционное, что мы нужны, потому что мы помогаем людям решать собственные проблемы, ориентироваться в этой стране».
В позиции эстонского государства Метлев видит прагматичный подход: «Я думаю, что существует стратегическая государственная политика, которая выражается просто в деньгах.
То есть уже третий год 1 000 000 евро в год выделяется русскоязычным частным СМИ в Эстонии на основе конкурса.
И это такой сигнал со стороны государства – мы понимаем, что российские телеканалы мы запретили, мы заблокировали очень много разных сайтов. И в этой связи вместо того, чтобы избрать путь "справляйтесь как хотите на эстонском", избран немножко другой путь.
С одной стороны, государство очень жестко защищает и безопасность, реагирует на возможное российское влияние, нейтрализует людей, которые сотрудничают с Россией. Но при этом всем дается альтернатива. Вот, пожалуйста, у нас есть общественно правовой телеканал, где работает, боюсь ошибиться, 70-80 человек. И еще есть пять частных порталов. На любой вкус.
То есть с точки зрения государства это создание противовеса информационной политике путинского режима.
Почему они эти деньги решили выделить? Я думаю, что там есть такое ощущение прагматизма. Ну, не можем мы переделать людей в порядке кампании, которым, условно, за 50. Вот полжизни в Советском Союзе прошло, полжизни в свободной Эстонии. Вот эти люди стареют, их десятки тысяч. Но не выучат они эстонский язык, к сожалению. Хотя некоторые все-таки учат, тоже нельзя сказать, что совсем не выучат. Это констатация факта.
Я думаю, что это неприятно для эстонской политической элиты – констатировать этот факт. Но если его констатировать, то, возможно, можно прийти к решениям, которые помогут общему делу.
А общее дело – это сохранение гражданского мира в Эстонии и обеспечение развития Эстонии как западного государства».
Когда отпадет потребность в СМИ на русском языке? По мнению Метлева, этот процесс уже запущен школьной реформой: «В следующем году будет запущена генеральная реформа, которая начинается в детском саду и в основной школе. И потом она как ковер должна покрыть всю систему образования».
Исходя из этого, главред изданий Postimees на русском языке делает вывод, что потребность в СМИ на русском отпадет сама собой. Исходя из сроков введения реформы, его прогноз, что ближайшие десять лет ничего капитально не поменяется, а потом потребление пойдет на спад.
«Хотя я не убежден, что при моей жизни в Эстонии не останется ни одного СМИ на русском языке. Это уже было бы совсем что-то потрясающее и большое изменение».
Это лишь небольшой фрагмент разговора, полное интервью - смотрите в видеоформате!
В эфире прозвучало:
- 00:00 Как себя чувствует журналистика на русском языке в Эстонии?
- 7:12 Зачем эстонское государство поддерживает медиа на русском языке?
- 15:48 «Этот процесс запущен». Когда отпадет необходимость в СМИ на русском языке в Эстонии?
- 18:45 О миссии журналистики на русском языке в странах Балтии;
- 25:00 Говорят ли должностные лица со СМИ на русском языке?