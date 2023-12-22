Сергей Метлев о выделении денег частным СМИ: это создание противовеса инфополитике путинского режима

По мнению Сергея Метлева, сегодня русскоязычные СМИ Эстонии было бы правильнее называть «эстонская журналистика на русском языке». Он отметил, что еще 15-20 лет назад это было «сегментированное информационное поле на русском языке», когда некоторые редакции считали, что их задача номер один – представительство русскоязычного сообщества.

Но со временем это изменилось, рынок продиктовал новую игру. Русскоязычные редакции, которые смогли выжить, приземлились под крупными эстонскими медиадомами, став, по сути, русскоязычными редакциями, у которых есть материнская эстонская редакция. Вследствие этой эволюции эстонская журналистика на русском языке с четкими ценностными ориентирами сегодня не находится в центре конфликтных дискуссий, пояснил глава Rus.Postimees.

«Мы не знаем очень точно, но понимаем, что примерно половина жителей Эстонии, для которых родной язык русский, не смогут по определению читать сложные тексты или потреблять сложные подкасты, видеоконтент на эстонском языке в силу невладения эстонским языком на таком уровне, – говорит он. – Это уже десятки и десятки тысяч человек. И, разумеется, если мы не будем предлагать им возможность ежедневно находиться в эстонском общественном дискурсе, в одной системе координат с эстонцами, мы просто, по сути, исключим эту половину русскоязычных из эстонского общества (...) Наше ощущение, внутриредакционное, что мы нужны, потому что мы помогаем людям решать собственные проблемы, ориентироваться в этой стране».