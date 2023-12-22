Bolt запускает новую услугу доставки посылок

Клиенты могут получить доступ к услуге, выбрав в приложении «Доставка».

Руководитель службы поездок Bolt Оскар Ры отметил, что благодаря Bolt Delivery исчезнет еще одна причина иметь личный автомобиль. «С помощью службы доставки посылок Bolt Delivery мы делаем еще один шаг на пути к нашей миссии, упрощая, чем когда-либо, для наших клиентов быструю отправку и получение посылок через приложение Bolt. Например, во время напряженного рождественского сезона вы можете отправить подарки тем, кого не можете навестить сами. Мы также видим большой потенциал в этой категории среди предприятий», - сказал Рыым.

Отправка посылки через Bolt аналогична поездкам на такси: отправитель размещает заказ, добавляет пункт выдачи и пункт назначения, соглашается с ценой и передает водителю посылку для доставки в пункт назначения. Клиенты могут отслеживать посылку в режиме реального времени. Клиенты могут отправлять посылки стоимостью до 150 евро и весом до 15 кг, кроме различных запрещенных предметов.

Услугу Bolt Delivery может заказать как отправитель, так и получатель. Благодаря доставке посылок Bolt предлагает еще одну возможность заработка для водителей-партнеров. Цены категории Bolt Delivery идентичны ценам категории Bolt. В настоящее время услуга доступна только в Таллинне, но планируется распространить ее и на другие города Эстонии.