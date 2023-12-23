Вам повестка! Запуганные жители Эстонии теряют крупные суммы

Мошенники продолжают выдавать себя за сотрудников полиции, но в новой схеме они сначала пытаются запугать человека - говорят жертве, что она проигнорировала повестку и не пришла в отделение полиции.
Читательница Rus.Postimees Ирина рассказала, что несколько дней назад ей позвонили якобы из полиции. «Звонил мужчина, заявил, что он старший инспектор эстонской полиции, не дал мне даже шанса слово вставить и начал предъявлять мне претензии, мол, почему я не явилась в отделение полиции, хотя мне выслали повестку», - рассказала она.
К счастью, читательница неоднократно видела в СМИ предупреждения, что мошенники выдают себя за полицейских и поступила, как обычно рекомендует в таких случаях делать настоящая полиция - прекратила разговор.
В полиции подтвердили, что мошенники действительно стали активно использовать такую схему обмана. К сожалению, в Эстонии уже есть жертвы такой аферы.
Потеряла 5000 евро
Как рассказал руководитель Вильяндиского отделения полиции Маргус Сассь, на этой неделе мошенникам с помощью этого метода удалось выманить приличную сумму у жительницы Вильяндимаа.
«Русскоговорящий преступник позвонил жительнице Вильяндимаа, представился сотрудником полиции и спросил, почему она не пришла в отделение полиции. Жертве также сообщили, что на ее банковском счете были подозрительные операции и, чтобы избежать потери средств, ей следует перевести деньги со своего счета на другой, защищенный расчетный счет, - раскрыл преступную схему Сассь. - Мошенники умело обвели даму вокруг пальца, и в результате долгих разъяснений она самостоятельно перевела со своего счета 5000 евро на счет в иностранном банке, номер которого ей дали мошенники. Как только жертва поняла, что это мошенничество, то обратилась в банк».
К сожалению, перевод, совершенный как срочный платеж, отменить не удалось. Потерпевшая сменила пароли и обратилась в полицию.
Сассь призвал всех быть предельно осторожными при совершении банковских операций и очень критично относиться к звонкам предполагаемых полицейских или сотрудников банка.
«Полицейские и сотрудники банка не говорят только по-русски, если клиент об этом специально не просит. Также сотрудники никогда не спрашивают персональные данные людей и не просят их где-либо ввести пароли от ID-карты или Smart ID», - пояснил он.
Руководитель Вильяндиского отделения полиции также добавил, что не стоит быть слишком вежливыми, когда речь идет о навязчивых и манипулятивных звонках. «Если кто-то позвонит и представится сотрудником полиции или сотрудником какой-либо другой компании и это покажется вам подозрительным, решительно кладите трубку. Если вы попались на удочку мошенника и перевели куда-то деньги, или же дали мошенникам возможность получить доступ к вашим деньгам, необходимо учитывать, что вы, скорее всего, никогда не получите эти деньги обратно. Каждый человек сам несет ответственность за внимательный и бережный подход к своим финансам. Пожалуйста, не дарите такие рождественские подарки мошенникам во время праздников», - подчеркнул Сассь.
Как защитить себя от мошенничества:
- Не передавайте неизвестным звонящим свои персональные данные, такие как PIN1 и PIN2, коды от Smart-ID, ID-карты или Mobile-ID. Не вводите эти коды на своем устройстве по запросу других людей;
- Внимательно относитесь к ссылкам, которые вы получаете с неизвестных адресов через электронную почту, в окне чата, а также в текстовых сообщениях;
- Не соглашайтесь на какие-либо финансовые операции или банковские переводы по телефону;
- Будьте осторожны и бдительны, когда кто-то хочет заключить с вами сделку, договор или совершить банковский перевод по телефону.