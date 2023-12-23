Вам повестка! Запуганные жители Эстонии теряют крупные суммы

«Полицейские и сотрудники банка не говорят только по-русски, если клиент об этом специально не просит. Также сотрудники никогда не спрашивают персональные данные людей и не просят их где-либо ввести пароли от ID-карты или Smart ID», - пояснил он.

Руководитель Вильяндиского отделения полиции также добавил, что не стоит быть слишком вежливыми, когда речь идет о навязчивых и манипулятивных звонках. «Если кто-то позвонит и представится сотрудником полиции или сотрудником какой-либо другой компании и это покажется вам подозрительным, решительно кладите трубку. Если вы попались на удочку мошенника и перевели куда-то деньги, или же дали мошенникам возможность получить доступ к вашим деньгам, необходимо учитывать, что вы, скорее всего, никогда не получите эти деньги обратно. Каждый человек сам несет ответственность за внимательный и бережный подход к своим финансам. Пожалуйста, не дарите такие рождественские подарки мошенникам во время праздников», - подчеркнул Сассь.