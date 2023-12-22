Новые назначения в Нарве: совпадение или фракция Narva расставляет своих людей?

Нарвская городская управа решила принять важные решения в сфере образования прямо перед праздниками. Новые должности достались двум депутатам городского собрания из фракции Narva.
Городские власти Нарвы решили объявить конкурс на замещение должности директора Пяхклимяэской школы, а пока временным руководителем назначена председателя Нарвского горсобрания Ирина Янович. На заседании 21 декабря городская управа утвердила распоряжение, согласно которому прием заявлений от соискателей на эту должность будет происходить до 2 февраля.
Сегодня нашей редакции также стало известно, что на должность директора Нарвского Дома детского творчества назначена депутат горсобрания, член фракции Narva Виктория Лутус. «Я шла участвовать в этом конкурсе и это было мое зрелое решение. Подавая документы и изучая условия конкурса, я поняла, что соответствую всем квалификационным требованиям», - прокомментировала свое назначение Виктория Лутус.
Лутус отметила, что она обязательно сосредоточит свое внимание на переходе образования на эстонский язык в том числе и в Доме творчества. «К школам по интересам выставлены определенные требования, и ожидается, что они станут поддержкой и опорой для общеобразовательных школ, станут местом, где у детей будет дополнительная возможность практиковать язык. Это одна из моих важных целей - развивать в Доме творчества и эстоноязычные кружки», - сказала Лутус. По ее словам, закрывать уже имеющиеся кружки с русским языком обучения не будут.
Ситуация с назначением Ирины Янович на пост исполняющей обязанности директора Пяхклимяэской школы немного сложнее. Напомним, что бывший директор Пяхклимяэской школы Вячеслав Коновалов, ушел по собственному желанию с поста директора 31.08.23, сразу после проверки языкового департамента. Все это время исполняющей обязанности директора в школе была завуч Ольга Элкснин.
Сегодня, 22 декабря, распоряжением заведующей отделом культуры Нарвской городской управы Ларисы Дегель Элкснин была освобождена от исполнения обязанностей директора. Как мы уже упомянули, теперь временно эту должность занимает Ирина Янович.
Ирина Янович - бывший директор Кренгольмской школы - была уволена с должности 25 октября 2022 за несоответствие квалификационным требованиям, в частности, у Янович не было степени магистра. Сейчас она учится в Нарвском колледже Тартуского университета чтобы эту степерь получить. Дозвониться Ирине Янович чтобы получить комментарий мы пока не смогли.
Оппозиция сомневается, Narva защищается
«Новая власть занимается сейчас восполнением своих потерь – административного ресурса, за счет которого они долгие годы стабильно накапливали себе голоса. Выборы в местные самоуправления пройдут только через два года, но реальная подготовка к предвыборному сезону у них уже началась», - объяснил нам свое видение ситуации оппозиционный депутат и член фракции Respekt Денис Ларченко. По мнению Ларченко трудоустройство безработных депутатов – это только часть задачи, а в идеале фракция стремится «подмять» под себя бюджетников, которыми можно манипулировать.
«Я уверен, что в скором времени мы узнаем и о том, какие места подготовили для Каврус и Чертовой. Напомню, что совсем недавно объявлялся конкурс на место директора ДК "Ругодив". Тогда этот конкурс провалился. Теперь же, когда мэр озвучил, что откроет конкурсы на должности директоров шестой школы и Школы для взрослых, правящей верхушке города придется подыскать для Каврус и Чертовой новые рабочие места», - высказал свое мнение депутат Ларченко.
«Могу предположить, что с большой долей вероятности новым директором Ругодива станет Каврус, а Чертовой достанется какое-нибудь место координатора или специалиста в одной из местных школ. Все это мерзко и гнусно и мне жаль, что город опять встал на старые рельсы», - подчеркнул Ларченко.
Член фракции Narva Елена Пахомова считает, что назначение Виктории Лутус оправдано, так как в конкурсе на место директора Дома детского творчества она была довольно сильным кандидатом. «Виктория грамотная, она столько лет работала в сфере образования! Думаю, что при ней Дом творчества сохранит свои традиции и будет развиваться дальше», - сказала Пахомова.
Также депутат уверена, что сильным человеком и достойным кандидатом является и Ирина Янович. «В свое время с должности директора ее убрали по политическим мотивам. Поэтому в том, что Ирину назначили исполняющей обязанности директора Пяхклимяэской школы, я ничего плохого не вижу», - добавила Елена Пахомова.
Новости прокомментировал и депутат фракции Narva Алексей Евграфов. «По информации, которая есть у меня, когда Ольга Элкснин была назначена на должность исполняющей директора Пяхклиямяэской школы, договоренность была о том, что исполнять обязанности она будет всего несколько месяцев. Времени прошло намного больше. Насколько я знаю, она хотела больше сосредоточиться на роли завуча, нежели на роли исполняющей обязанности директора», - заявил Евграфов.