Новые назначения в Нарве: совпадение или фракция Narva расставляет своих людей?

Сегодня, 22 декабря, распоряжением заведующей отделом культуры Нарвской городской управы Ларисы Дегель Элкснин была освобождена от исполнения обязанностей директора. Как мы уже упомянули, теперь временно эту должность занимает Ирина Янович.

Ирина Янович - бывший директор Кренгольмской школы - была уволена с должности 25 октября 2022 за несоответствие квалификационным требованиям, в частности, у Янович не было степени магистра. Сейчас она учится в Нарвском колледже Тартуского университета чтобы эту степерь получить. Дозвониться Ирине Янович чтобы получить комментарий мы пока не смогли.

Оппозиция сомневается, Narva защищается

«Новая власть занимается сейчас восполнением своих потерь – административного ресурса, за счет которого они долгие годы стабильно накапливали себе голоса. Выборы в местные самоуправления пройдут только через два года, но реальная подготовка к предвыборному сезону у них уже началась», - объяснил нам свое видение ситуации оппозиционный депутат и член фракции Respekt Денис Ларченко. По мнению Ларченко трудоустройство безработных депутатов – это только часть задачи, а в идеале фракция стремится «подмять» под себя бюджетников, которыми можно манипулировать.