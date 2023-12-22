Чешская пивоваренная компания отказалась от спонсорства Парижской олимпиады из-за российских спортсменов

Компания Pilsner Urquell, которая также является официальным партнером Олимпийского комитета Чехии, откажется от всех информационных и спонсорских материалов, связанных с Олимпийскими играми 2024 года. Компания также объявила, что не будет рекламировать свою продукцию на играх или связанных с ними мероприятиях.