Всемирно известный чешский производитель пива объявил, что прекращает спонсирование летних Олимпийских игр в Париже 2024 после решения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменов из России и Беларусь.
Чешская пивоваренная компания отказалась от спонсорства Парижской олимпиады из-за российских спортсменов
Компания Pilsner Urquell, которая также является официальным партнером Олимпийского комитета Чехии, откажется от всех информационных и спонсорских материалов, связанных с Олимпийскими играми 2024 года. Компания также объявила, что не будет рекламировать свою продукцию на играх или связанных с ними мероприятиях.
Менеджер по маркетингу Pilsner Urquell Зузана Дудова выразила разочарование решением МОК разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать в Олимпийских играх, сообщает портал Prague Morning.
Вслед за пивоваренной компанией, другой официальный партнер Олимпийского комитета Чехии, CPI Property Group – фирма, занимающаяся в основном бизнесом в сфере недвижимости, решила прекратить сотрудничество.
«Парижские игры — это платформа для российской пропаганды», — предупредил Зденек Гавелка, управляющий директор CPI Property Group.