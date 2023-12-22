С 1 января вводятся новые ставки дорожного сбора

Ставки дорожных сборов дифференцированы таким образом, что более загрязняющие среду и более тяжелые грузовики будут платить больше, чем менее загрязняющие среду транспортные средства.

Новая ставка ежедневного сбора за пользование дорогами составляет от 13 до 40 евро, а годовая ставка сбора за пользование дорогами от 200 до 2000 евро в зависимости от класса выбросов грузовика, полной массы и количества осей.

Грузовики с нулевым уровнем выбросов смогут ездить бесплатно до конца 2025 года, а с 2026 года с них будет взиматься плата за проезд примерно в 25 процентов стоимости самого загрязняющего грузовика.

С 1 января изменятся и максимальные ставки штрафов для лиц, которые разрешают другим управлять автомобилем или сами управляют грузовым автомобилем без уплаты сбора за пользование дорогами или или же если сбор за пользование дорогами уплачен ими в меньшем, чем установлено, размере.