Согласно данным Eurostat, Эстония по количеству несчастных случаев со смертельным исходом на производстве в расчете на 100 000 работников оказалась на девятом месте среди всех стран ЕС. Rus.Postimees решил выяснить, почему в нашей стране люди погибают на работе.
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Смерть на работе: как Эстония оказалась среди лидеров ЕС по несчастным случаям на производстве
Eurostat сравнивал данные за 2021 год. В Эстонии показатель случаев смертей на 100 000 работников составляет 2,23. При этом средний показатель по ЕС - 1, 76.