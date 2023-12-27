Ср, 27.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Смерть на работе: как Эстония оказалась среди лидеров ЕС по несчастным случаям на производстве

София Солдатенко
, репортер
Copy
Траурная свеча. Фото иллюстративное.
Траурная свеча. Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman

Согласно данным Eurostat, Эстония по количеству несчастных случаев со смертельным исходом на производстве в расчете на 100 000 работников оказалась на девятом месте среди всех стран ЕС. Rus.Postimees решил выяснить, почему в нашей стране люди погибают на работе.

Eurostat сравнивал данные за 2021 год. В Эстонии показатель случаев смертей на 100 000 работников составляет 2,23. При этом средний показатель по ЕС - 1, 76.

10 стран с наибольшим числом смертей на 100 000 работников

  1. Латвия (4,29)
  2. Литва (3,75)
  3. Мальта (3,34)
  4. Франция (3,32)
  5. Румыния (3,11)
  6. Австрия (2,86)
  7. Болгария (2,85)
  8. Италия (2,66)
  9. Эстония (2,23)
  10. Хорватия (2,18)
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх