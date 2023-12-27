Смерть на работе: как Эстония оказалась среди лидеров ЕС по трагическим несчастным случаям на производстве?

Согласно данным Eurostat, Эстония по количеству несчастных случаев со смертельным исходом на производстве в расчете на 100 000 работников оказалась на девятом месте среди всех стран ЕС. Rus.Postimees решил выяснить, почему в нашей стране люди погибают на работе.