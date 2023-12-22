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ВИДЕО ⟩ В Бельгии рождественская елка упала на посетителей ярмарки: один человек погиб

rus.postimees.ee
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Рождественскую елку срубили после того, как она перевернулась во время шторма на острове Борнхольм, Дания.
Рождественскую елку срубили после того, как она перевернулась во время шторма на острове Борнхольм, Дания. Фото: PELLE RINK

Рождественская елка в бельгийском городе Ауденарде упала во время непогоды, в результате чего одна женщина погибла, а две получили ранения, сообщает Reuters.

На кадрах камеры видеонаблюдения видно, как двадцатиметровая рождественская елка медленно наклоняется, а затем падает рядом с рождественским рынком.

Представитель прокуратуры провинции Восточная Фландрия сообщил, что жертвой стала 63-летняя жительница Ауденарде. Два других прохожих получили легкие ранения.

«Расследование будет сосредоточено на том, было ли дерево надежно закреплено, а также будет изучено влияние погоды», - сказал он.

В Западной Европе бушует шторм Пиа, вчера нарушивший движение транспорта в Великобритании и Нидерландах, а также обрушившийся на запад Бельгии, где метеорологическая служба выпустила желтое предупреждение для прибрежных районов.

Шторм также стал причиной гибели одного человека в Нидерландах, где на пострадавшую упало дерево и она скончалась от полученных травм в больнице.

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