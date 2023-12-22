ВИДЕО ⟩ В Бельгии рождественская елка упала на посетителей ярмарки: один человек погиб

На кадрах камеры видеонаблюдения видно, как двадцатиметровая рождественская елка медленно наклоняется, а затем падает рядом с рождественским рынком.

Представитель прокуратуры провинции Восточная Фландрия сообщил, что жертвой стала 63-летняя жительница Ауденарде. Два других прохожих получили легкие ранения.

Kerstboom valt omver in Oudenaarde. Er valt 1 dodelijk slachtoffer. Een klimaatdode. ☝️ Vroeger waaide het niet. pic.twitter.com/9RRdB1V97r — Koen Godderis (@koengodderis) December 22, 2023

«Расследование будет сосредоточено на том, было ли дерево надежно закреплено, а также будет изучено влияние погоды», - сказал он.

В Западной Европе бушует шторм Пиа, вчера нарушивший движение транспорта в Великобритании и Нидерландах, а также обрушившийся на запад Бельгии, где метеорологическая служба выпустила желтое предупреждение для прибрежных районов.

Шторм также стал причиной гибели одного человека в Нидерландах, где на пострадавшую упало дерево и она скончалась от полученных травм в больнице.