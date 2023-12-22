Госсуд: полиция незаконно хранила криптовалюту, конфискованную у подозреваемых

«Поскольку арест на криптовалюту наложили только постановлением уездного суда от 26 мая, до того числа ее долгое время хранили в виртуальных кошельках Департамента полиции и погранохраны (PPA) противоправно», - отметил Госсуд.

По оценке Госсуда, прокуратуре следовало немедленно после перевода криптовалюты в виртуальные кошельки PPA, то есть после перехода криптовалюты под ее контроль, обратиться к суду для ареста имущества.

«Обратившись в суд с ходатайством об аресте имущества примерно полгода спустя, прокуратура нарушила данное требование, а тем самым и правила ареста имущества», - говорится в постановлении Госсуда.

В то же время, в пятницу Госсуд не удовлетворил жалобы защиты Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, добивавшейся освобождения криптовалюты из-под ареста.