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Госсуд: полиция незаконно хранила криптовалюту, конфискованную у подозреваемых

BNS
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Сергей Потапенко (слева) и Иван Турыгин (справа).
Сергей Потапенко (слева) и Иван Турыгин (справа). Фото: Taavi Sepp / kollaaž

Госсуд в пятницу решил, что полиция незаконно полгода держала на своем счету криптовалюту, конфискованную в ноябре прошлого года у подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег криптобизнесменов Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, прежде чем арестовать ее.

«Поскольку арест на криптовалюту наложили только постановлением уездного суда от 26 мая, до того числа ее долгое время хранили в виртуальных кошельках Департамента полиции и погранохраны (PPA) противоправно», - отметил Госсуд.

По оценке Госсуда, прокуратуре следовало немедленно после перевода криптовалюты в виртуальные кошельки PPA, то есть после перехода криптовалюты под ее контроль, обратиться к суду для ареста имущества.

«Обратившись в суд с ходатайством об аресте имущества примерно полгода спустя, прокуратура нарушила данное требование, а тем самым и правила ареста имущества», - говорится в постановлении Госсуда.

В то же время, в пятницу Госсуд не удовлетворил жалобы защиты Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, добивавшейся освобождения криптовалюты из-под ареста.

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