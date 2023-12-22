Защита населения, которой пренебрегали в течение трех десятилетий, получила десятки миллионов евро дополнительных средств из нового государственного бюджета, но на них можно обеспечить только тоненький пластырь, который должен закрывать кровоточащую рану. Никаких фундаментальных изменений на горизонте нет.
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НИ ОДНОГО УБЕЖИЩА ⟩ В Финляндии и Эстонии подходы к защите жизни населения принципиально разные
Если произойдет худшее и война придет сюда, у Марко, работающего в структуре безопасности, есть четкий план: он отправит семью в Польшу (потому что после закрытия Сувалкского коридора страны Балтии останутся изолированными), так что что они выбрались в свободный мир, и сам вернется, чтобы защищать Эстонию.