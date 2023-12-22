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НИ ОДНОГО УБЕЖИЩА ⟩ В Финляндии и Эстонии подходы к защите жизни населения принципиально разные

Мейнхард Пулк
, журналист
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Ситуация с защитой населения Эстонии столь же плачевна, как и этот теоретически предоставляющий собой место для укрытия подвал в одном из многоквартирных домов Пайде.
Ситуация с защитой населения Эстонии столь же плачевна, как и этот теоретически предоставляющий собой место для укрытия подвал в одном из многоквартирных домов Пайде. Фото: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Защита населения, которой пренебрегали в течение трех десятилетий, получила десятки миллионов евро дополнительных средств из нового государственного бюджета, но на них можно обеспечить только тоненький пластырь, который должен закрывать кровоточащую рану. Никаких фундаментальных изменений на горизонте нет.

Если произойдет худшее и война придет сюда, у Марко, работающего в структуре безопасности, есть четкий план: он отправит семью в Польшу (потому что после закрытия Сувалкского коридора страны Балтии останутся изолированными), так что что они выбрались в свободный мир, и сам вернется, чтобы защищать Эстонию.

«Когда началась война в Украине, мы попытались собрать кризисный запас, но делать это в квартире – дико», – признал он.

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