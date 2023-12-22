НИ ОДНОГО УБЕЖИЩА ⟩ В Финляндии и Эстонии подходы к защите жизни населения принципиально разные

Если произойдет худшее и война придет сюда, у Марко, работающего в структуре безопасности, есть четкий план: он отправит семью в Польшу (потому что после закрытия Сувалкского коридора страны Балтии останутся изолированными), так что что они выбрались в свободный мир, и сам вернется, чтобы защищать Эстонию.