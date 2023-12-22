Пограничники задержали восемь граждан Индии, нелегально пересекших границу на юге Эстонии

События начали развиваться в среду в 8:30 утра, когда местные жители сообщили в полицию, что в Веретиня, Сетумаа, были замечены восемь темнокожих людей. Прибывшие на место пограничники задержали группу иностранцев на углу села Маслува, примерно в 1,5 километрах от временной линии контроля.

Все восемь задержанных - молодые мужчины индийского происхождения, их доставили в Выруское отделение полиции для выяснения точных обстоятельств. Согласно документам, они прибыли в Россию через московский аэропорт.

Также немедленно связались с российскими пограничниками, чтобы найти способы отправить нарушителей обратно в Россию. Переговоры по этому поводу продолжаются.

Начальник пограничного управления Лыунаской префектуры Меэлис Саарепуу сообщил, что незаконное пересечение границы произошло на участке границы в волости Сетумаа, где построено заграждение и проведены необходимые подготовительные работы для установки оборудования мониторинга.

«На сегодняшний день известно, что граница была пересечена незаконно в месте, где стоит заграждение с колючей проволокой, но само по себе оно, к сожалению, не полностью исключает пересечение границы», - сказал Саарепуу.

Он отметил, что пограничники ежедневно общаются с местным населением, и обеспечение безопасности приграничной территории осуществляется в сотрудничестве с местными жителями.

«Мы очень благодарны тем, кто вчера сообщил нам о передвижении подозрительных людей в этом районе, благодаря их внимательности мы смогли приступить к поиску нарушителей границы на двадцать минут раньше. После этих событий мы увеличили количество патрулей на восточной границе, а также направили на границу дополнительные мобильные средства наблюдения», - сообщил глава пограничного управления.

Он добавил, что предотвращение нелегального пересечения границы станет более эффективным, когда граница будет полностью оборудована.

«Границу охраняют люди. В целом это полностью развитая пограничная инфраструктура с техническим оборудованием, ограждением и надлежащими подъездными дорогами. Забор и колючая проволока сами по себе не останавливают нелегального пересечения границы, но, благодаря этим препятствиям, пограничники выигрывают те самые драгоценные минуты, чтобы вовремя среагировать и оказаться в нужном месте в нужное время с достаточными силами, чтобы не допустить также нелегальное пересечение границы более крупными группами», - пояснил Саарепуу.