Эстонка в Праге: иностранцы ничего не понимали, пока не вернулись домой и не прочитали новости

«Мы закончили уроки примерно на час раньше, то есть мы только что ушли. Думаю, в тот момент в университете не было особой активности. Мы пошли на обед с однокурсниками, а когда разошлись, однокурсник поехал на трамвае в одну сторону, а я в другую. Его трамвай эвакуировали», - рассказала Синисалу.