Эстонка в Праге: иностранцы ничего не понимали, пока не вернулись домой и не прочитали новости

Массовая стрельба в пражском Карловом университете, в результате которой погибли 15 человек, шокировала местных иностранцев. Об этом Postimees рассказала Элиза Синисалу, студентка театрального факультета Академии музыкальных искусств (DAMU), расположенного рядом с Карловым университетом.
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DAMU расположен рядом с Карловым мостом, в непосредственной близости от которого в четверг произошли трагические события.