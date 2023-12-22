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Эстонка в Праге: иностранцы ничего не понимали, пока не вернулись домой и не прочитали новости

Мейнхард Пулк
, журналист
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Прага через день после массовой стрельбы.
Прага через день после массовой стрельбы. Фото: Petr David Josek/AP

Массовая стрельба в пражском Карловом университете, в результате которой погибли 15 человек, шокировала местных иностранцев. Об этом Postimees рассказала Элиза Синисалу, студентка театрального факультета Академии музыкальных искусств (DAMU), расположенного рядом с Карловым университетом.

DAMU расположен рядом с Карловым мостом, в непосредственной близости от которого в четверг произошли трагические события.

«Мы закончили уроки примерно на час раньше, то есть мы только что ушли. Думаю, в тот момент в университете не было особой активности. Мы пошли на обед с однокурсниками, а когда разошлись, однокурсник поехал на трамвае в одну сторону, а я в другую. Его трамвай эвакуировали», - рассказала Синисалу.

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