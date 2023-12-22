Юхан Партс: идея вывести Elektrilevi на биржу бессмысленна

Как сообщает ERR, бывший глава правительства и министр экономики Юхан Партс назвал идею министра финансов Марта Вырклаэва о частичном выводе оператора распределительных сетей Elektrilevi на биржу «бессмысленным отвлекающим занятием».
Юхан Партс считает, что очередная идея нынешнего министра финансов представляет собой «одурачивание общественности Эстонии».
По его словам, Elektrilevi является естественной монополией, и вместо листинга на бирже правительству страны следует обеспечить, чтобы у жителей Эстонии «везде было нормальное электричество».
Проблему неудовлетворительного функционирования Elektrilevi вполне можно решить силами руководства предприятия, уверен Партс: Эстония не настолько велика и необъятна, чтобы эти элементарные вещи невозможно было исправить.
Ранее министр финансов Март Вырклаэв заявил о желании осуществить дополнительную эмиссию акций Enefit Green, а также провести листинг дочерних предприятий Eesti Energia - Elektrilevi и Enefit.
Подробнее об этом можно прочитать на портале ERR.