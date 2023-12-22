Юхан Партс: идея вывести Elektrilevi на биржу бессмысленна

Юхан Партс считает, что очередная идея нынешнего министра финансов представляет собой «одурачивание общественности Эстонии».

По его словам, Elektrilevi является естественной монополией, и вместо листинга на бирже правительству страны следует обеспечить, чтобы у жителей Эстонии «везде было нормальное электричество».

Проблему неудовлетворительного функционирования Elektrilevi вполне можно решить силами руководства предприятия, уверен Партс: Эстония не настолько велика и необъятна, чтобы эти элементарные вещи невозможно было исправить.

Ранее министр финансов Март Вырклаэв заявил о желании осуществить дополнительную эмиссию акций Enefit Green, а также провести листинг дочерних предприятий Eesti Energia - Elektrilevi и Enefit.

Подробнее об этом можно прочитать на портале ERR.