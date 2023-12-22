Серьезное ДТП с участием двух легковушек и грузовика: погиб 83-летний водитель, двое пострадали

Сообщение о ДТП на 154-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла в деревне Выйсте, Пярнумаа поступило в Центр тревоги в 16:42.

По предварительным данным, автомобиль Nissan двигался в направлении Пярну. Он начал поворачивать налево, но столкнулся с автомобилем Hyundai, который ехал в сторону Икла. После столкновения Hyundai вылетел с правой стороны дороги, Nissan остался посреди дороги и был сбит грузовиком Daf, двигавшимся за Hyundai: его водитель, к сожалению, не смог избежать столкновения из-за скользкой дороги.

В ДТП погиб 83-летний водитель Nissan: в машине он был один. В Hyundai находились два человека, они получили травмы и были доставлены в больницу. Водитель грузовика не пострадал, он был трезв. Трезвость людей, управлявших автомобилями, выявит экспертиза.

«Праздничные выходные начались печально, особенно для одной семьи, чей любимый человек не сможет провести время с семьей в это Рождество. Мы искренне надеемся, что пострадавшие в результате аварии быстро выздоровеют и смогут провести праздники со своей семьей. Обращение ко всем, кто сегодня и в эти выходные едет за город или к своим семьям: пожалуйста, запаситесь временем», - обращается к жителям Эстонии пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск.

Согласно прогнозу погоды на ближайшие дни, погодные условия останутся зимними, дороги будут скользкими, выпадет снег. «Пожалуйста, адаптируйте скорость и стиль вождения к погодным условиям, избегайте резких маневров и убедитесь, что вы можете безопасно завершить маневр. Вас всех ждут дома на праздники», - сказала Кейск.

В преддверии праздников полиция следит за движением на автомагистралях, используя больше ресурсов.