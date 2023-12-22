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В результате ДТП с участием трех автомобилей погиб человек

Свен Рандлайд
, журналист
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Полиция работает на месте дорожно-транспортного происшествия на заснеженном зимнем шоссе. Фото иллюстративное и не имеет прямого отношения к описанному в статье.
Полиция работает на месте дорожно-транспортного происшествия на заснеженном зимнем шоссе. Фото иллюстративное и не имеет прямого отношения к описанному в статье. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Дорога временно закрыта для движения из-за серьезной аварии на участке Таллинн-Пярну-Икла в Выйсте, Пярнумаа. Полиция просит выбрать другой маршрут.

Сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии на 154-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла в деревне Выйсте, Пярнумаа поступило в Центр тревоги в 16:42.

Известно, что там столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, в результате происшествия погиб один человек, сообщили в Департаменте полиции и погранохраны.

Место происшествия скользкое, дорога полностью закрыта для движения транспорта. Людей просят не спешить и ездить аккуратно в этом районе. На месте работают сотрудники полиции, регулирующие движение и направляющие водителей в объезд.

Все точные детали происшествия пока уточняются.

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