В результате ДТП с участием трех автомобилей погиб человек

Сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии на 154-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла в деревне Выйсте, Пярнумаа поступило в Центр тревоги в 16:42.

Известно, что там столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, в результате происшествия погиб один человек, сообщили в Департаменте полиции и погранохраны.

Место происшествия скользкое, дорога полностью закрыта для движения транспорта. Людей просят не спешить и ездить аккуратно в этом районе. На месте работают сотрудники полиции, регулирующие движение и направляющие водителей в объезд.

Все точные детали происшествия пока уточняются.