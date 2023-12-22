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Около двух тысяч человек встретят Рождество в тюрьмах

BNS rus.postimees.ee
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Вируская тюрьма.
Вируская тюрьма. Фото: Матти Кямяря

В этом году Рождество в тюрьмах встретят 1848 человек.

По последним данным Тюремной службы Эстонии, сейчас в тюрьмах находится 1555 заключенных и 293 задержанных.

В тюрьмах содержится 88 женщин, один несовершеннолетний, 32 пожизненно заключенных и 208 заключенных тюрьмы открытого типа.

В Эстонии есть три тюрьмы – Таллиннская, Вируская и Тартуская тюрьмы, где общение между заключенными ограничено, для того чтобы предотвращать распространение знаний о совершении преступлений и направлять заключенных на законопослушный путь. По возможности заключенных помещают отбывать наказание недалеко от их места жительства, чтобы во время заключения они сохраняли социальные связи, способствующие возвращению в общество, и могли общаться с семьей.

Источник: Министерство юстиции

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