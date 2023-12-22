Около двух тысяч человек встретят Рождество в тюрьмах

В Эстонии есть три тюрьмы – Таллиннская, Вируская и Тартуская тюрьмы, где общение между заключенными ограничено, для того чтобы предотвращать распространение знаний о совершении преступлений и направлять заключенных на законопослушный путь. По возможности заключенных помещают отбывать наказание недалеко от их места жительства, чтобы во время заключения они сохраняли социальные связи, способствующие возвращению в общество, и могли общаться с семьей.

Источник: Министерство юстиции