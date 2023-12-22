Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 22 декабря: 667-й день войны в Украине, почему так часто рвутся ЛЭП, сколько готовы потратить на подарки жители Йыхви, как провести праздники без вреда для фигуры
Сегодня в выпуске:
- 667 день войны в Украине. Власти США начали срочные переговоры о передаче замороженных российских активов для помощи Украине. Лидеры стран ЕС дали четкий сигнал Украине о присоединении. Все подробности - в нашем сюжете
- Это важно: почему министр внутренних дел призвал жителей Эстонии меньше пить алкоголя в праздники; поднимется ли плата за место в столичных детских садах и в Чехии объявили день траура в связи с гибелью 14 человек
- Департамент конкуренции направил предприятию Elektrilevi предписание в связи с масштабными отключениями электроэнергии. Какими санкциям это может грозить компании - выясняла наш корреспондент
- Сколько готовы потратить на подарки жители Ида-Вирумаа? НАш корреспондент в регионе провел специальный опрос
- Как отметить праздники и не набрать вес? Наша съемочная команда отправилась в магазин вместе с нутрициологом, чтобы узнать, как провести праздничное застолье без вреда для фигуры и найти менее калорийные альтернативы привычным продуктам
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 22 декабря.