«Новости в 7» за 22 декабря: 667-й день войны в Украине, почему так часто рвутся ЛЭП, сколько готовы потратить на подарки жители Йыхви, как провести праздники без вреда для фигуры

Сегодня в выпуске:

- 667 день войны в Украине. Власти США начали срочные переговоры о передаче замороженных российских активов для помощи Украине. Лидеры стран ЕС дали четкий сигнал Украине о присоединении. Все подробности - в нашем сюжете

- Это важно: почему министр внутренних дел призвал жителей Эстонии меньше пить алкоголя в праздники; поднимется ли плата за место в столичных детских садах и в Чехии объявили день траура в связи с гибелью 14 человек

- Департамент конкуренции направил предприятию Elektrilevi предписание в связи с масштабными отключениями электроэнергии. Какими санкциям это может грозить компании - выясняла наш корреспондент

- Сколько готовы потратить на подарки жители Ида-Вирумаа? НАш корреспондент в регионе провел специальный опрос

- Как отметить праздники и не набрать вес? Наша съемочная команда отправилась в магазин вместе с нутрициологом, чтобы узнать, как провести праздничное застолье без вреда для фигуры и найти менее калорийные альтернативы привычным продуктам

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 22 декабря.