Управа района Кесклинн: не запускай деньги в небо – подсчитай!

«Цель у кампании прежняя - призвать жителей задуматься о благополучии животных и пожертвовать деньги, предназначенные для приобретения фейерверков, в пользу четвероногих», - объяснила старейшина Кесклинна Моника Хауканымм.

Заботясь о благополучии животных, управа района Кесклинн уже второй год не организует новогодний салют. «Отказ от салюта в прошлом году не был однократным экспериментом или какой-то кампанией в честь года Зеленой столицы Европы, это стабильный шажок к городскому пространству, которое учитывает интересы всех жителей, а также наших четвероногих друзей, городских животных и птиц», - подчеркнула старейшина района.

В шести приютах действующего по всей Эстонии Varjupaikade MTÜ: в Таллинне, Ляэнеском уезде, Пярну, Вильянди, Валга и Выру, - а также в Центре благополучия животных в Вильяндиском уезде сейчас заботятся почти о 570 бездомных собаках и кошках. В сезон рождения котят число подопечных достигает 800.

Еженедельные расходы на пропитание этих 570 животных составляют почти 1200 евро, упомянула представитель Varjupaikade MTÜ Анни Анете Мыйзамаа. Быстрый подсчет покажет, что в день на корм для подопечных уходит, таким образом, 171 евро, по 30 евроцентов на животное.

Кампания «Не запускай деньги в небо - подсчитай» поможет четко сравнить расходы на петарды с пожертвованием на корм бездомным животным. Это означает, что если не купить

упаковку гремучего гороха за 60 центов, то на эти деньги могли бы один день есть двое животных;

вместо покупки ракеты за 4,5 евро можно накрыть стол уже для 15 животных;

а батарея фейерверков за 100 евро прокормила бы уже 333 четвероногих.

Сделать пожертвование Varjupaikade MTÜ можно по адресу https://varjupaik.ee/toeta. «Varjupaikade MTÜ - лишь одна из многих достойных благодарности организаций, которая с 2007 года помогла обрести дом уже 26 000 животных. Разумеется, мы призываем всех, кто хочет в этот праздничный сезон поддержать домашних животных, сделать пожертвование желаемой организации», - заявила Хауканымм.

На этот раз таллиннцы смогут проводить старый год и встретить новый на большом новогоднем торжестве на площади Вабадузе, где выступят ансамбли Laine и Trad.Attack!, nublu и gameboy tetris. Концерт начнется 31 декабря в 21:00. Финальной точкой вечера и года станет световое шоу.