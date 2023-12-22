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СМИ: Россия создала авиакомпанию, которая будет доставлять нелегальных мигрантов в Европу

rus.tvnet.lv
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Мигранты смотрят на собаку финского пограничника на международном пограничном переходе в Салле, северная Финляндия, 22 ноября 2023 года.
Мигранты смотрят на собаку финского пограничника на международном пограничном переходе в Салле, северная Финляндия, 22 ноября 2023 года. Фото: Jussi Nukari/LEHTIKUVA/SIPA

Влиятельная немецкая газета Bild сообщает, что польские спецслужбы предупредили о «новом организованном потоке беженцев через Россию и Беларусь». Информация, доступная Bild, показывает, что новая турецкая авиакомпания Southwind является частью этого плана.

Власти Беларуси объявили в пятницу, 22 декабря: «Турецкая чартерная авиакомпания Southwind Airlines вводит прямые рейсы между крупными городами Беларуси и Турции». Цена около 195 евро за рейс.

Рейсы этой авиакомпании могут совершать прямой рейс через Польшу. По внутренней информации МВД Польши, существует «чрезмерно высокий» потенциал целевого потока нелегальных беженцев в Западную Европу через новую авиакомпанию, сообщает издание.

Это соответствует отчетам польских органов безопасности, опубликованным в конце прошлой недели. Россия и Беларусь активизируют свою «гибридную операцию, направленную на усиление миграции и, следовательно, политического кризиса в западных странах, особенно в Германии».

Авиакомпания была основана в апреле 2022 года и базируется в Анталье, Турция. СМИ сообщают, что авиакомпанию создала Россия и к этому плану также причастен президент России Владимир Путин.

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