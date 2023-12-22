«Весь факультет был залит кровью». Новые подробности и свидетельства стрельбы в университете Праги

Полиция Праги расследует мотивы массовой стрельбы, устроенной накануне студентом Карлова университета в одном из зданий вуза. Он застрелился при приближении полицейских, заявили в департаменте полиции. По предварительным данным следствия, стрелок действовал в одиночку.
Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что полиция не связывает произошедшее с международным терроризмом, стрелок действовал, руководствуясь собственными мотивами, которые предстоит установить.
На пресс-конференции в четверг глава полиции Чехии Мартин Вондрашек сказал, что, по одной из версий, он мог вдохновиться похожим актом, совершенным за рубежом.
«У нас есть очень новая, неподтвержденная информация с аккаунта в соцсети, что он, предположительно, сделал это под влиянием теракта, который произошел в России осенью этого года», — сказал Вондрашек.
Судя по всему, Вондрашек имел в виду события в Брянске, где восьмиклассница открыла стрельбу из ружья в школе. Однако это произошло не осенью, а в начале декабря.
В любом случае дальнейшего развития у этой версии пока нет.
Чешская пресса назвала имя стрелка — Давид Козак.
Ему было 24 года, он был студентом Карлова университета и ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.
При этом во время обыска в его доме был найден большой арсенал оружия, заявляет полиция Праги.
В результате стрельбы погибли 13 человек, все — граждане Чехии.
По некоторым сообщениям, стрелок также убил собственного отца, но, возможно, это произошло в другом месте.
Имена жертв пока официально не раскрываются.
Но кафедра музыковедения Карлова университета в пятницу подтвердила в своем аккаунте в фейсбуке гибель завкафедрой Ленки Главковой.
Также ранены 25 человек, десять из них находятся в критическом состоянии, сообщают медицинские службы страны. Среди раненых один голландец и двое туристов из ОАЭ.
Помимо огнестрельных раненияй головы, груди и конечностей, у многих пострадавших - переломы, очевидно, полученные при прыжках с высоты в попытке спастись от нападавшего.
Это самое массовое убийство в истории современной Чехии.
Центр Праги оцеплен полицией. Люди приносят к импровизированному мемориалу цветы и свечи.
В столичных школах и других учреждениях, которые, по мнению властей, могут стать легкой целью злоумышленников, усилены меры безопасности.
В субботу в стране будет объявлен общенациональный траур. Отменены многие спортивные и культурные мероприятия.
Одновременно идет отслеживание комментариев в социальных сетях, где ранее появились высказывания, одобрявшие действия нападавшего, расценивающиеся как распространение ненависти.
Чешская полиция предупредила, что авторы нарушающих закон комментариев будут подвергнуты уголовному преследованию.
Президент Чехии Петр Павел призвал нацию к единству и заявил, что произошедшее не должно стать поводом для политических баталий.
Он также отметил, что важно не допустить распространения дезинформации о трагедии.
«Я глубоко огорчен и испытываю беспомощность и гнев от мысли, что так бессмысленно потеряны жизни людей», — сказал Павел.
Свидетельства изнутри
Стрельба началась в четверг в три часа по местному времени в здании философского факультета, расположенного в самом центре Праги, недалеко от Карлова моста.
По словам очевидцев, стрелок открыл огонь в коридорах и аудиториях, студенты и преподаватели пытались забаррикадироваться внутри классов, используя мебель.
В соцсетях появилось видео, на котором люди вылезают в окна на довольно большой высоте и повисают на уступе, чтобы спрыгнуть на крышу соседнего здания, расположенную несколькими метрами ниже.
На других видео видно, как туристы спешно покидают Карлов мост — главную достопримечательность Праги.
«Мы приехали на место в течение пяти минут, находились недалеко, возле философского факультета, и сразу начали действовать. Все прибывшие полицейские патрули сразу же развернулись по правилам военной защиты и, используя длинноствольное оружие, приступили к операции. Несколько человек добрались до здания, вошли внутрь и начали поиски преступника. Он почувствовал, что ему не выбраться, и поступил обычным для таких случаев способом — покончил с собой», — рассказал о ходе операции майор моторизированного подразделения быстрого реагирования Йозеф Йерабек на пресс-конференции в пятницу.
По словам находившегося внутри здания студента Якоба Вайцмана, стрелок заходил во все подряд аудитории и стрелял во всех, кого видел.
Сам Вайцман находился в помещении с преподавателем, когда началась стрельба. К моменту приближения стрелка они уже успели забаррикадироваться и наблюдали, как он пытается открыть дверь.
Через некоторое время студента и учителя эвакуировала полиция.
«Когда мы выходили, все здание факультета было залито кровью», — рассказал Якоб Вайцман.
По данным полиции, все 13 жертв были убиты внутри здания.
Cогласно информации властей и сообщениям в чешских СМИ, стрелок, убив несколько людьми внутри здания, поднялся на крышу, откуда продолжал вести огонь и вступил в перестрелку с полицией. Через несколько минут он сам погиб. Он покончил с собой в момент, когда к нему приблизились забравшиеся на крышу сотрудники полиции.
Глава чешской полиции Мартин Вондрашек позднее сообщил журналистам, что в здании факультета был обнаружен «целый арсенал» оружия и боеприпасов, принадлежавший этому студенту. По мнению Вондрашека, если бы не быстрые действия полицейских, жертв могло быть гораздо больше.
От поступления сигнала о стрельбе до смерти стрелявшего прошла 21 минута.
Важная, но нуждающаяся в подтверждении информация
Появилась информация, что в четверг утром полиция Праги получила сообщение, что в столицу из соседнего города направляется подозрительный молодой человек, который может попытаться совершить самоубийство.
Судя по всему, полицейские установили его личность, потому что, как сообщается, эвакуировали другое здание университета, где с большой долей вероятности мог появиться подозреваемый.
Возможно, это объясняет, почему моторизированный патруль майора Йозефа Йерабика находился у здания философского факультета, когда началась стрельба в другом месте.
Также сообщается, что Давид Козак, возможно, совершил убийство 32-летнего мужчины и его двухмесячной дочери в лесопарке на окраине Праги 15 декабря.
Полиция подтверждает, что такое преступление действительно было совершено, но причастность к нему Козака пока доподлинно не установлена.
Студент-отличник
Как сообщает работающий в Праге вебсайт телеканала «Настоящее время», известно, что Козак учился хорошо, но однокурсники, описывают его как замкнутого человека, который «особо ни с кем не общался».
Подобным образом отзываются обо всей семье Козака опрошенные журналистами соседи, жители его родного городка Гостоунь.
В июне 2022 года Давид Козак защитил бакалаврскую работу, посвященную Краковскому восстанию 1846 года. За эту работу он был удостоен премии, о чем сообщал официальный аккаунт Философского факультета Карлова университета в мае 2023 года.
Сообщается также, что отец студента работал в пражском аэропорту Вацлава Гавела. Он работал в службе безопасности и был заместителем председателя профсоюза аэропорта.
Глава МВД Чехии Вит Ракушан отметил, что у Давида Козака никогда не было проблем с законом.