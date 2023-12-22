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Старая добрая традиция: во время праздников Деды Морозы смогут бесплатно ездить на поездах Elron

rus.postimees.ee
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Ратушная площадь. Домик Деда Мороза.
Ратушная площадь. Домик Деда Мороза. Фото: Limon

С субботы по вторник пассажиры в полном костюме Деда Мороза смогут бесплатно ездить поездами Elron.

«В рождество Деды Морозы очень спешат, чтобы вовремя попасть ко всем детям, - сказала директор по маркетингу Elron Марийс Адамберг. - Elron и в этом году помогает Санта-Клаусам, с 23 по 26 декабря мы разрешим им бесплатно пользоваться всеми линиями поездов».

«Право бесплатного проезда получат настоящие Деды Морозы - то есть те, на ком надета красная шапка, красное пальто и пушистая борода», - сказала Адамберг.

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