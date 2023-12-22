Старая добрая традиция: во время праздников Деды Морозы смогут бесплатно ездить на поездах Elron

С субботы по вторник пассажиры в полном костюме Деда Мороза смогут бесплатно ездить поездами Elron.
«В рождество Деды Морозы очень спешат, чтобы вовремя попасть ко всем детям, - сказала директор по маркетингу Elron Марийс Адамберг. - Elron и в этом году помогает Санта-Клаусам, с 23 по 26 декабря мы разрешим им бесплатно пользоваться всеми линиями поездов».
«Право бесплатного проезда получат настоящие Деды Морозы - то есть те, на ком надета красная шапка, красное пальто и пушистая борода», - сказала Адамберг.