Старая добрая традиция: во время праздников Деды Морозы смогут бесплатно ездить на поездах Elron

«В рождество Деды Морозы очень спешат, чтобы вовремя попасть ко всем детям, - сказала директор по маркетингу Elron Марийс Адамберг. - Elron и в этом году помогает Санта-Клаусам, с 23 по 26 декабря мы разрешим им бесплатно пользоваться всеми линиями поездов».