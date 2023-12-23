Отметить праздники и не разориться: как избежать лишних расходов?

Декабрьское радостное ожидание праздников для многих людей оборачивается стрессом - покупка подарков, расходы на подготовку к мероприятиям и застольям могут проделать заметную дыру в бюджете. Виолетта Платонова, руководитель проектов по частным клиентам банка LHV, дала несколько советов, как этого избежать.
1. Определитесь с бюджетом на подарки
В предпраздничной суматохе очень легко потратить больше, чем вы планируете – даже маленькие и казалось бы незначительные покупки вроде сладостей и сувениров в итоге складываются во внушительные суммы. Перед тем, как отправиться бродить по магазинам - онлайн или оффлайн, - попробуйте заранее продумать список подарков. Так вы избежите импульсивных покупок и сможете заранее ознакомиться с ценами на похожие товары в разных магазинах. Отправившись в конкретный магазин за конкретным товаром, вы сэкономите и собственное время.
Также не забывайте о купонах и акциях – когда вы определитесь с подарком, потратьте пару минут на то, чтобы не только сравнить цены, но и поинтересоваться, нет ли у пользователей сети купона или кода на скидку в этом магазине. Есть множество сайтов и групп в соцсетях, где люди охотно делятся друг с другом возможностями сэкономить.
Конечно, лучше всего не откладывать выбор и покупку подарков на последний момент. В следующем году вы можете задуматься об этом, например, уже в ноябре. Во-первых, так все расходы на подарки не придутся на один месяц, а во-вторых, вы не окажетесь в ситуации, когда самые лучшие подарки перед самыми праздниками окажутся раскуплены, а заказ из интернет-магазина, в котором понравившаяся вам вещь может стоить значительно дешевле, уже не успеет прийти вовремя.
2. Прочие расходы рассчитывайте с запасом
Помимо подарков, в декабре еще много других расходов - стаканчик глинтвейна на рождественской ярмарке, сувениры для коллег, поездки к родственникам и друзьям в другой город, расходы на праздничные мероприятия в детских садах и школах. Все подобные траты предусмотреть сложно, однако стоит заранее подумать о том, какая сумма на такие сезонные траты приемлема для вашего бюджета.
Очень важно отслеживать такие расходы, и лучше всего, конечно, завести привычку записывать или иным образом фиксировать каждую покупку. В таком случае у вас будет более четкое представление о том, какими средствами вы располагаете, вы сможете удержаться от необязательных трат и не окажетесь в ситуации, когда на что-то действительно нужное свободных денег уже не останется.
3. Так ли необходимы новое праздничное платье или новогодний декор?
В период праздников приходится решать и проблему, что надеть на вечеринку или корпоратив. К покупкам праздничных нарядов подталкивают и советы, например, в чем нужно встречать новый год.
Необходимость таких покупок связана с вашим образом жизни – подумайте, сколько раз вы надевали праздничное платье или нарядную рубашку, купленную в прошлый раз. Если в вашем гардеробе подобные вещи скорее остаются покупкой на один раз, полезно подумать о других вариантах, как принарядиться и при этом не потратить лишнего.
Во-первых, загляните в шкаф, чтобы вспомнить, чем вы уже располагаете - возможно, если скомбинировать уже имеющееся платье с другими вещами или аксессуарами, то у вас получится создать свежий и праздничный образ.
Во-вторых, нарядной одеждой можно обменяться, например, с друзьями, если кто-то из них носит похожий размер, а костюм можно взять в аренду.
Если без покупок действительно не обойтись, то в первую очередь попробуйте заглянуть в магазин с подержанной одеждой - именно туда зачастую попадают те самые праздничные платья, надетые один раз.
Новогодние игрушки и декор также нет смысла менять каждый год - помимо того, что они зачастую недешевы, подумайте еще и о том, что после праздников все это предстоит где-то хранить. Попробуйте взглянуть свежим взглядом на уже имеющиеся гирлянды и шарики - может быть, с ними можно придумать новое сочетание?
Также хорошей идеей может быть обмен декорациями с друзьями - зачастую мы покупаем новые декорации просто потому, что старые уже приелись. Возможно, вашей подруге тоже уже надоела та гирлянда, которая очень подошла бы вам на окно, а ей понравится тот веночек на дверь, который вы вешали в позапрошлом году.
Не забывайте и о том, что после праздников понравившийся вам декор скорее всего можно будет купить с большой скидкой - может быть, стоит дождаться января, и тогда в конце уже будущего года, когда вы снова откроете коробку с рождественскими украшениями, вещь, купленная со скидкой, порадует вас не меньше новой покупки.
4. Избегайте подарков ради подарков
В рождественской суматохе люди часто покупают в подарок вещи, которые после вручения остаются пылиться на полке – вроде и деньги потрачены, и выкинуть жалко. Чтобы не покупать подарки впустую, попробуйте заранее определиться, кому вы хотите действительно сделать подарок, а кого можно просто поздравить с праздниками. Например, в этом году подарки вы будете дарить только самым близким, а поздравления коллегам и знакомым сопроводите коробочкой домашнего печенья.
Если вы планируете собираться большой семьей, то вместо того, чтобы дарить много подарков всем присутствующим, вы можете договориться о том, что каждый подарит один подарок определенному члену семьи. Так каждый получит полезный и стоящий подарок, а не множество дешевых безделушек.
Во-вторых, при выборе подарка возьмите за правило исходить из ваших финансовых возможностей, а не статуса или возможностей человека, которому вы собираетесь сделать подарок. Продуманный подарок может принести радость и произвести впечатление даже если его цена невелика.
Выбирая подарки, лучше всего, конечно же, поинтересоваться у одариваемого или его близких о том, что именно он бы хотел получить. Если же вы хотите сделать сюрприз, то вместо материальных вещей, с которыми можно не угадать, хорошим подарком могут стать, например, услуги для поддержания здоровья, новые впечатления или знания. Например, многих порадует сертификат на массаж, обучающие курсы или даже совместная покупка инвестиционных акций в случае, если вы в этом разбираетесь - так вы продлите радость от подарка, а одариваемый может быть найдет новое хобби или увидит новые профессиональные перспективы, или ваш подарок станет вкладом в его благополучие в будущем.