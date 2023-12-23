Отметить праздники и не разориться: как избежать лишних расходов?

Во-вторых, нарядной одеждой можно обменяться, например, с друзьями, если кто-то из них носит похожий размер, а костюм можно взять в аренду.

Если без покупок действительно не обойтись, то в первую очередь попробуйте заглянуть в магазин с подержанной одеждой - именно туда зачастую попадают те самые праздничные платья, надетые один раз.

Новогодние игрушки и декор также нет смысла менять каждый год - помимо того, что они зачастую недешевы, подумайте еще и о том, что после праздников все это предстоит где-то хранить. Попробуйте взглянуть свежим взглядом на уже имеющиеся гирлянды и шарики - может быть, с ними можно придумать новое сочетание?

Также хорошей идеей может быть обмен декорациями с друзьями - зачастую мы покупаем новые декорации просто потому, что старые уже приелись. Возможно, вашей подруге тоже уже надоела та гирлянда, которая очень подошла бы вам на окно, а ей понравится тот веночек на дверь, который вы вешали в позапрошлом году.

Не забывайте и о том, что после праздников понравившийся вам декор скорее всего можно будет купить с большой скидкой - может быть, стоит дождаться января, и тогда в конце уже будущего года, когда вы снова откроете коробку с рождественскими украшениями, вещь, купленная со скидкой, порадует вас не меньше новой покупки.

4. Избегайте подарков ради подарков