Видео ⟩ Очистка крыши от снега: рабочий рискует жизнью ради чужих машин

Латвийская радиоведущая Санда Деюс еще до оттепели долгое время наблюдала за уборкой крыши многоэтажного дома в рижском микрорайоне Браса. Если сначала казалось, что все в порядке, то после того, как соседка прислала видео, у нее волосы встали дыбом, пишет Rus.TVNET со ссылкой на программу Bez Tabu.
На видео запечатлено, как один из рабочих, подняв лопату над головой, пытается защитить припаркованный на обочине автомобиль от возможных повреждений. В это время коллеги с пятого этажа здания скидывают снег.
В Государственной трудовой инспекции Латвии (VDI) сразу заявили, что в данном случае был нарушен пункт охраны труда.
Между тем радиоведущая Санда Деюс критикует порядок организации работы, ведь в такую ситуацию не должны попадать ни работники, ни чужое имущество или автомобили.
Напомним, что этой зимой упавший кусок льда в Риге унес жизнь пенсионера. А в Старой Риге упавший лед серьезно повредил два элегантных автомобиля Porsche, которые, вероятно, были припаркованы в неположенном месте.
Из более чем 1300 проверок, проведенных этой зимой, Рижская муниципальная полиция примерно в половине случаев зафиксировала неубранные крыши, а в 500 случаях не были убраны сосульки. При этом в восьми эпизодах из-за упавшего снега или льда пострадали люди, а более чем в 150 случаях были повреждены транспортные средства.
Напомним, что на этой неделе несчастный случай произошел и в Эстонии: с крыши на ребенка упала глыба льда. Подробнее читайте здесь.
Видео: сюжет программы Bez Tabu