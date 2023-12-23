Ужин важнее подарков: жители Эстонии назвали, что больше всего ценят в рождественских праздниках

«Исследование показало, что во многих случаях, несмотря на незначительные различия, жители Эстонии относятся к Рождеству, по большому счету, практически также, как наши ближайшие соседи», – прокомментировала результаты опроса Биргит Аасмяэ, руководитель Norstat Eesti.

На вопрос, что больше всего нравится в рождественских праздниках, 36% жителей Эстонии ответили – рождественский ужин и рождественские традиции. Эти два ответа возглавили рейтинговую таблицу и у шведов. Финны тоже считают рождественский ужин лучшей частью праздников (51% респондентов), на втором месте у них оказалась рождественская атмосфера и на третьем – рождественские традиции.

По сравнению с ближайшими соседями, жители Эстонии меньше всех (12%) считают, что лучшая часть Рождества — это дарить кому-то подарки. У шведов доля респондентов, выбравших этот ответ, составляет 22%.

Традиция рождественских свитеров в Эстонии распространена меньше, чем в Латвии и Литве. Если в Эстонии 30% опрошенных ответили, что у них есть рождественский свитер или они планируют его купить, то в Латвии – 41%, а в Литве 43%. Ответы в Финляндии и Швеции были больше похожи на ответы в Эстонии – 33% и 34% соответственно.

Среди жителей стран Балтии в церковь в период рождественских праздников ходит больше всего литовцев, 38% из них планируют пойти на рождественскую службу. Среди эстонцев церковь посетят 20% и среди латышей – 25%. Среди шведов и финнов этот показатель еще ниже – 13% и 15% соответственно.

Опрос проводился в ноябре нынешнего года, в Эстонии на вопросы онлайн-анкеты ответили 834 человека.