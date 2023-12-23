Эстония бьет рекорды по числу новых случаев COVID-19

В своем отчете за период с 20 ноября по 17 декабря 2023 года ВОЗ зафиксировала более чем 850 000 новых случаев заболеваний коронавирусом во всем мире. Количество новых смертей уменьшилось на 8% по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом, с более чем 3000 новыми случаями летального исхода. К 17 декабря 2023 года в мировом масштабе было зарегистрировано более 772 миллионов подтвержденных случаев и почти семь миллионов смертей.

Число госпитализаций за последний месяц составило 118 000 в мире, более 1600 заболевших попали в реанимацию, это на 23% и 51% соответственно больше, чем месяц назад.

В Европейском регионе зарегистрировано более 584 000 новых случаев, что на 54% больше, чем по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. Семнадцать (27%) из 61 страны по имеющимся данным, сообщается об увеличении числа новых случаев на 20% или более, при этом самый высокий пропорциональный рост наблюдался в Эстонии (2041 против 273; +648%), Люксембурге (1437 против 284; +406%) и Словакии (2561 против 715; +258%).

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в России (279 359 новых случаев; 191,4 новых случаев на 100 000; +130%), Италии (114 795 новых случаев, 192,5 новых случаев на 100 000; +10%) и Польше (39 828 новых случаев; 104,9 новых случаев на 100 000; +82%).

Число новых смертей в Регионе выросло на 14%, было зарегистрировано 2217 новых случаев смерти. Самое высокое количество новых смертей было зарегистрировано в Италии (510 новых смертей), Швеции (396) и РФ (376).

Активнее всего коронавирус бушует в Юго-Восточной Азии, количество новых случаев за последние 28 дней увеличилось нам на 388%.

А вот в Восточно-Средиземноморском регионе и в регионе Америк ковид отступает, количество новых заболеваний снизилось на 51% и 23% соответственно.