Почти 80 новых безработных: закрываются школа и детский сад

Городские власти Нарвы летом закроют муниципальную Солдинаскую школу и детский сад Pääsuke, сообщают «Деловые ведомости».
Вероятно, что без работы с 1 июля 2024 года останутся 26 учителей Солдинской школы, не соответствующих квалификационным требованиям, которые вступят в силу в 2024 году, и 20 технических сотрудников.
В нарвском детском саду Pääsuke, который горсобрание постановило закрыть 31 июля, работу потеряют 10 из 13 преподавателей, поскольку они не соответствуют языковым требованиям и не смогут устроиться в другой детсад, и 20 человек из обслуживающего персонала.
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