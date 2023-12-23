Почти 80 новых безработных: закрываются школа и детский сад

Вероятно, что без работы с 1 июля 2024 года останутся 26 учителей Солдинской школы, не соответствующих квалификационным требованиям, которые вступят в силу в 2024 году, и 20 технических сотрудников.

В нарвском детском саду Pääsuke, который горсобрание постановило закрыть 31 июля, работу потеряют 10 из 13 преподавателей, поскольку они не соответствуют языковым требованиям и не смогут устроиться в другой детсад, и 20 человек из обслуживающего персонала.