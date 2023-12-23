«Кая в качестве премьер-министра – все же невероятное явление. Особенно то, что она сделала за границей. На недавнем заседании Совета министров именно Кая сыграла главную роль в открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС. Она добивалась этого в течение долгого времени, и ее немного побаиваются, с ней не хотят ссориться. Это невероятно. Она уже оставила заметный след в истории» - сообщил Сийм Каллас.