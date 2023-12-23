Сийм Каллас, бывший премьер-министр Эстонии, заступился за свою дочь Каю Каллас и выразил уверенность, что для Эстонии было бы лучше, если бы она оставалась премьер-министром до выборов. Такое мнение он высказал в интервью порталу ERR.
«Ее немного побаиваются, с ней не хотят ссориться»: Сийм Каллас считает, что Кая Каллас оставила заметный след в истории (2)
«Кая в качестве премьер-министра – все же невероятное явление. Особенно то, что она сделала за границей. На недавнем заседании Совета министров именно Кая сыграла главную роль в открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС. Она добивалась этого в течение долгого времени, и ее немного побаиваются, с ней не хотят ссориться. Это невероятно. Она уже оставила заметный след в истории» - сообщил Сийм Каллас.
Он считает, что для Эстонии было бы лучше, если бы Кая Каллас оставалась премьер-министром до выборов.
Этой осенью Центристская партия инициировала сбор подписей за отставку Каи Каллас из-за растущего недовольства в обществе решениями правительства во главе с Партией реформ и одновременно происходящим в экономике. На 18 декабря петицию подписали почти 30 000 человек, Центристская партия передала ее в парламент, который рассмотрит петицию в следующем году.